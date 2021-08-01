Економіка буде відновлюватися — експерт дав обнадійливий прогноз Олег Пендзин розповів, на які чинники варто звернути увагу для поліпшення економічної ситуації

18:24, Сьогодні

Економіка України відновлюватиметься — такий прогноз дав у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Йдеться про реальну економіку, яка платить податки. Є надія на те, що економіка буде відновлюватися, навіть якщо нічого не робити й держава не буде втручатися. Економіка в будь-якому разі відновлюватиметься лише тому, що є загальносвітовий тренд, і Україна через те, що активно представлена ​​у світовому розподілі праці, активно представлена ​​на сировинних ринках, — зростання попиту на сировинних ринках вимагатиме підйому виробництва на українських підприємствах, орієнтованих на експорт", — сказав він.

Читайте також: Ціни зростають: експерт розповів про ситуацію з вершковим маслом і олією

Економіст розповів, на що варто звернути увагу Україні.

"Міжнародна організація продовольства доповіла, виходячи з тих індексів, які вона публікує щомісяця, що на світовому ринку ціни на продовольство зросли на 35% на останній рік. Це потужний стимул для аграрної країни, щоб збільшувати обсяг виробництва та експортувати його", — сказав він.

Додамо, НБУ поліпшив прогноз зростання номінальних зарплат українців на 2021 рік до 18,8%, реальних (з урахуванням інфляції) — до 8,7%. У квітні НБУ очікував зростання на 17,8% і 8,6% відповідно. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Раніше радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розповів, що курс долара до гривні в Україні до кінця 2021 року зберігатиме стабільність. "У липневому звіті НБУ йдеться про те, що у нас непогані макроекономічні показники, насамперед йдеться про рахунок поточних операцій. До кінця року я не бачу макроекономічних причин для ослаблення гривні", - заявив він.