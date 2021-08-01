Гривня зміцнюється — російський економіст розповів про причини Сергій Алексашенко розповів, чому зміцнюється курс української національної валюти

23:50, Вчора

Чому гривня зміцнюється, розповів у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" ексзаступник міністра фінансів Росії, публіцист Сергій Алексашенко.

"Останні півтора року весь світ живе в стані коронавірусу, економіки живуть у режимі різних обмежень. І одне з істотних обмежень — обмеження виїзного туризму. Українці менше їздять за кордон. Плюс проблеми на ринку продовольства, ціни зростають у всьому світі, плюс зростають ціни на сировину, Україна є бенефіціаром і того, й іншого. В результаті експорт України зростає, імпорт знижується. Я подивився статистику платіжного балансу України з 2016 по 2019 рік, сальдо поточних операцій, експорт товарів і послуг мінус імпорт товарів і послуг, весь час було негативним. 2020-2021 роки - Україна в плюсі. Ковід так вплинув на економіку України, що експорту стало більше, імпорту менше, ось і зміцнюється гривня", — сказав він.

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Експерт нагадав про ситуацію у 2019 році.

"Якщо ми згадаємо літо 2019 року, коли гривня сильно зміцнювалася, був політичний процес, кандидат Володимир Зеленський виграв президентські вибори. На цій ейфорії та під впливом інфляції, що йшла вниз, іноземні інвестори різко стали купувати українські державні цінні папери, в країну прийшов приплив валюти. НБУ прорахував правильним зміцнювати гривню", — сказав він.

Раніше радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розповів, що курс долара до гривні в Україні до кінця 2021 року зберігатиме стабільність.

"У липневому звіті НБУ йдеться про те, що у нас непогані макроекономічні показники, в першу чергу йдеться про рахунок поточних операцій. До кінця року я не бачу макроекономічних причин для ослаблення гривні", — заявив він.