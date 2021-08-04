Кінець епохи хрущовок: в Україні знайшли вирішення проблеми старого житла Людей переселятимуть одразу в постійні, а не тимчасові квартири

22:07, Сьогодні

В Україні планують зносити аварійні хрущовки, таких будівель нараховується десятки тисяч.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", в країні понад 30 тисяч будинків, які от-от стануть непридатними для проживання. Переважно це хрущовки, зведені ще в середині минулого століття. Кабмін пропонує їх реконструювати цілими кварталами. Які зносити, а які ремонтувати - вирішуватиме місцева влада. Вона ж шукатиме інвесторів та домовлятиметься з мешканцями. Останні, обіцяють урядовці, зможуть обирати – гроші чи нове житло.

"Власник повинен мати вибір цих альтернатив, це нормальний процес, нормальна робота. Безумовно, виникатимуть виключення, і зі ста чи тисячі мешканців хтось відмовиться", – пояснив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

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Законопроєкт передбачає, що для розселення старого будинку достатньо буде згоди 75% мешканців. Людям даватимуть одразу постійні, а не тимчасові квартири. Нові висотки зводитимуть поруч зі старими будинками. Житло надаватимуть аналогічне або ж більшої площі. Коефіцієнт обміну затверджуватиме місцева влада.

"Якщо у тебе в хрущовці 40 метрів, то ти можеш розраховувати на 40 метрів, або ж з певними коефіцієнтами, тому що потрібно отримувати рівноцінне житло. А не так, що в тебе прописано 10 родичів, і кожен родич отримає по 20 метрів. Такого точно не буде", - розповіла нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк.

Своєю чергою архітектори застерігають, що реконструкцію старих кварталів потрібно проводити комплексно, і зводити наново не лише будинки, а геть усе – каналізацію, електромережі, дороги, парки, магазини та дитсадки. Та головне – жорстко контролювати сам процес будівництва, аби не перетворити місто на кам'яні джунглі.

"Якщо запустити процес стихійно – от вам гроші, йдіть будуйте - воно неминуче призведе до того, що п'ятиповерхова забудова, масштабна для людини, з великими зеленими просторами в центрі, перетвориться на "чєловєйнік", - розповів архітектор Станіслав Дьомін.

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Нагадаємо, Міністерство розвитку громад і територій України розробило законопроєкт, який повинен спростити процес комплексної реконструкції кварталів. Проєкт стосується в першу чергу застарілого житлового фонду - кварталів "хрущовських" п'ятиповерхівок, побудованих у 50-60-х роках.

Ще у 2006 році було прийнято відповідний закон, але він так і не запрацював. Новий законопроєкт повинен спростити процес ухвалення рішень. Так, якщо раніше за ухвалення рішення про реконструкцію будинку повинні були проголосувати всі мешканці, то зараз цю цифру пропонується скоротити до 75%. Ще одне нововведення — формування маневрового житлового фонду для тимчасового розселення колишніх мешканців. Чинний закон прямо забороняє використання маневрового фонду для цих цілей.