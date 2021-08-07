Якщо розбили товар, платити необов'язково: експерт дав пораду покупцям Максим Несміянов вважає, що покупці не повинні виправдовуватися

18:28, Сьогодні

Покупець, який випадково розбив товар у магазині, за законом, не зобов'язаний оплачувати його вартість.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" розповів виконавчий директор "Союзу споживачів України" Максим Несміянов.

"Є проблема - якщо ви розбили товар. Я завжди кажу: ви не повинні виправдовуватися. Бортиків не було... Ви повинні говорити: а чим ви думали? Зараз цей товар впав і, не дай Боже, зі мною була б дитина, і ця пляшка впала б на неї або біля неї. Ми проводили перевірки - коли скляна пляшка падає, осколки розлітаються мінімум на пів метра. Журналіст розбив пляшку, потім у нього всі ноги кровоточили, всі в мікросклі. Я тоді запитую себе: для мене ваш товар не має різниці, ви його потім, відповідно до Цивільного кодексу, самі оплатите, але чому я ризикую своїм здоров'ям через вашу жадібність? Поставте бортики", - заявив Несміянов.

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Як пояснив експерт, згідно із законом, "покупець не зобов'язаний платити, якщо він не навмисно розбив товар, а довести, що ви навмисно розбили цей товар, можна тільки через суд, відповідно до закону про захист прав споживачів".

"Продати насильно товар споживачеві не мають права, це називається нечесна підприємницька діяльність", - уточнив він.

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Раніше заступник глави Союзу споживачів України Олег Цільвік в ефірі телеканалу "Україна 24" попередив, що при купівлі товарів в інтернеті українці часто ризикують зіткнутися з шахраями.

"Багато споживачів потрапляють у неприємності, коли купують у сегменті соцмереж, коли неможливо встановити, хто продавець. Люди часто перераховують гроші невідомим особам, і повернути їх неможливо. Обов'язково потрібно перевіряти, в кого ви купуєте, не перераховувати кошти безпосередньо на картки, не давати реквізити своєї картки. Для розрахунків у мережі краще мати окрему карту, яка буде з нульовим балансом", - заявив експерт.