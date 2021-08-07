Розмір субсидій в Україні зменшиться на третину, але не всіх – експерт Пільгові нормативи для нарахування субсидій на комуналку хочуть урізати

19:11, Сьогодні

В Україні Кабмін планує на 50% скоротити норми споживання комунальних послуг, які використовують при розрахунку розміру субсидії. Якщо норми на використання води, газу та електрики знизяться до показника весни 2020 року, розмір субсидій може значно зменшитися.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" розповів директор департаменту соціальної політики Інституту місцевого розвитку Антон Левицький.

"Запровадження цих нормативів було чисто популістським і непродуманим. Їх запроваджували на піку коронавірусу і локдауну й не подумали, наприклад, що 80% одержувачів субсидій – це пенсіонери. Йшлося про те, щоб збільшити норми у зв'язку з тим, що люди починають перебувати вдома і більше споживають води, газу, електрики. Ну, 80% пенсіонерів і так перебувають вдома, й обсяги споживання для них не збільшилися. Але, замість того щоб передати ці гроші лікарям чи на боротьбу з наслідками локдауну, просто збільшили розмір субсидій", - заявив експерт.

Читайте також: Борги з рахунків українців списуватимуть автоматично: нардеп пояснила процедуру

За його словами, тепер, коли грошей на субсидії не вистачає, "ще один спосіб скоротити ці видатки – зняти ці обмеження".

"Це десь на третину зменшиться розмір субсидій, але не всіх, а лише на воду, газ (побутові потреби), електрику. Зменшення становитиме 50-250 грн, не більше", - повідомив Левицький.

Експерт додав, що "реакція людей зрозуміла – вона негативна".

Читайте також: Залишили без води й туалету: в Рівному комунальники жорстко покарали чиновників

Нагадаємо, що нормативи для нарахування субсидій в Україні хочуть перерахувати. Пільгові нормативи на комуналку хочуть урізати, відповідно, субсидії населення отримуватиме на менші суми.

Соціальні нормативи на використання води, газу та електрики підвищили на 50% навесні 2020 року через COVID-19, бо люди лишилися вдома і витрачали ресурсів більше. Тепер, коли громадяни вийшли на роботу, граничні норми у "зелених зонах" повернуть на колишній рівень. Лише якщо в області запровадять посилені обмеження, пільгу відновлять.

Зазначимо також, що Міністерство соціальної політики має намір посилити державний контроль за наданням субсидій і проводити перевірки одержувачів виплат. Проводитиме перевірки уповноважена особа. Планова перевірка проходитиме не частіше одного разу на рік.