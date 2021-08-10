Якби Україна скористалася досвідом Росії, її економіка росла б швидше – Ілларіонов "В царині економіки в Україні за останні 30 років, на жаль, мало що зроблено", - зазначив ексрадник Путіна

11:23, Сьогодні

Україна є однією з найповільніших зростаючих держав Європи, їй варто було б скористатися досвідом, який напрацювало людство, зокрема і сусідня Росія.

Про це заявив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

«Головне питання для України сьогодні - забезпечення безпеки і обороноздатності. Друге - в царині економіки за останні 30 років, на жаль, мало що зроблено. Україна є однією з найповільніших зростаючих держав Європи, вона одна з небагатьох, де рівень ВВП на душу населення не досяг рівня 1990 року. Програма, яку ми здійснили в Росії, привела до економічного дива, подвоєння ВВП на душу населення за 10 років. За цей період доходи населення і реальне споживання в постійних цінах зросли в 2,3 рази», – зазначив ексрадник Путіна.

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Він наголосив, що ніколи за всю історію Росії таких темпів не було. І зараз 13 років російська економіка перебуває в стані стагнації.

«Думаю, якби Україна скористалася тим досвідом, який напрацювало людство, зокрема на прикладі сусіда, то економіка могла б зростати темпами 7-8% щорічно протягом 10, 20, 40 років в залежності від вибору. У цьому випадку протягом 20-30 років Україна б стала середньорозвиненою державою в Європі, всі б хотіли з нею дружити, всі б хотіли запросити Україну в усі міжнародні організації. Всі б вважали за честь мати справу з Україною», – заявив Ілларіонов.

Нагадаємо, НБУ поліпшив прогноз зростання номінальних зарплат українців на 2021 рік до 18,8%, реальних (з урахуванням інфляції) – до 8,7%. Раніше НБУ очікував, що у квітні буде зростання на 17,8% і 8,6% відповідно. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Економіка України відновлюватиметься — такий прогноз дав у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин:

"Йдеться про реальну економіку, яка платить податки. Є надія на те, що економіка буде відновлюватися, навіть якщо нічого не робити й держава не буде втручатися. Економіка в будь-якому разі відновлюватиметься лише тому, що є загальносвітовий тренд, і Україна через те, що активно представлена у світовому розподілі праці, активно представлена ​​на сировинних ринках, — зростання попиту на сировинних ринках вимагатиме підйому виробництва на українських підприємствах, орієнтованих на експорт".