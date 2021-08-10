Менш як 8 тис. грн на місяць - економіст пояснив, що таке жити за межею бідності На думку Владислава Зимовця, Держстат при визначенні рівня доходів домогосподарств не враховує різницю по регіонах

17:10, Сьогодні

Люди, які живуть на місячний дохід менш як 8 тис. грн, живуть за межею бідності. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав доктор економічних наук Владислав Зимовець, коментуючи дані про доходи домогосподарств, опубліковані Держслужбою статистики.

"За гранню бідності - це ті люди, які живуть на дохід менше ніж 8 тис. грн на місяць, це межа середнього класу. Можливо, є проміжний діапазон, але середній клас - це від 8 тис. і вище, якщо брати підходи Світового банку", - сказав економіст.

На думку Зимовця, Держстат використовує невірні підходи при визначенні рівня бідності домогосподарств.

"Держслужба статистики проводить опитування в досить вузькому колі - 10 тис. домогосподарств по різних регіонах, і виводить середні по Україні показники. Це неправильно, бо рівень життя, вартість життя в деяких регіонах значно нижча, ніж у Києві та обласних центрах. Є певні розбіжності, звідси й виходять відсотки, що більшість вважає, що середній клас - це вище 22 тис., але приблизно 30% вважає, що це від 8 до 22 тис., залежно від регіону, це також дуже важливо", - сказав Зимовець.

Читайте також: Українці стають біднішими: економіст порівняв ситуацію з 90-ми

За словами економіста, найбіднішими регіонами можна вважати захід і південь України.

"Є Західна Україна, там, де є безробіття, бідніші регіони, південь - Херсон, Миколаїв. Тут розбіжності можуть бути вдвічі між рівнем середнім, і ставлення інше до того, що таке середній клас, що таке рівень бідності. Бідна людина в Києві може бути не дуже бідною, наприклад, на півдні України в провінційному містечку або сільській місцевості", - сказав Зимовець.

Читайте також: "Комусь достатньо 3 тис. грн на місяць": ексміністр про цифру бідності в Україні

Як передає LIGA.net, відповідно до даних Держстату, при оцінці свого матеріального становища всього 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу. 31,9% українців не вважають себе бідними, але ще й не зараховують себе до середнього класу. Більшість домогосподарств - 67,1% - відносять себе до категорії бідних.

Раніше ексміністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що за останній рік витрати українців росли удвічі швидше, ніж їхні доходи. "Ми маємо дані соціологічних досліджень. Вони показують, що 54% ​​українців вважають, що фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося. Ця цифра корелює з показником бідності, тобто співвідношенням між доходами й витратами. Збільшилася бідність до 51%. 54% самі себе вважають бідними, а 51% - це офіційна цифра наших вчених", - зазначив ексміністр.