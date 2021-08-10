Програма "Доступні кредити" зберегла 170 тис. робочих місць в Україні – Мінекономіки У Кабміні оцінюють програму як успішну

18:28, Сьогодні

В Україні завдяки державній програмі "Доступні кредити 5-7-9%" вдалося під час коронавірусних обмежень зберегти понад 170 тисяч робочих місць.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила заступниця міністра економіки України Ірина Новікова.

"Ми дивимося на динаміку, як себе показала програма. Ми вважаємо, що вона показала себе успішно, виконала своє завдання на відмінно, адже розширила доступ малого і середнього бізнесу до фінансування. Зокрема, зберегла в період пандемії, коронавірусних обмежень робочі місця. Було збережено 172 тисячі робочих місць, створено нових 19 тисяч робочих місць. І ми розраховуємо, що програма і далі буде реалізовуватися з такою динамікою. За прогнозними розрахунками фонду розвитку підприємництва, до кінця року буде збережено ще близько 40 тисяч робочих місць завдяки реалізації програми", - заявила заступниця міністра.

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На запитання, в яких сферах найбільше робочих місць вдалося зберегти, Новікова відповіла:

"У сфері сільського господарства, в сфері промисловості, торгівлі та послуг. Це кредитний портфель, який реалізовувався за програмою 5-7-9%".

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Нагадаємо, що в січні 2020 року президент Володимир Зеленський схвалив створення Фонду розвитку підприємництва та запуск програми кредитів під 5%, 7% і 9% для підтримки малого та середнього бізнесу.

Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у рамках цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника і терміну його діяльності. У квітні минулого року Кабінет міністрів розширив програму доступних кредитів на бізнес з річним доходом в 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

На 9 серпня 2021 року уповноважені банки з моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" видали кредитів на загальну суму 56,7 млрд грн, пише "Укрінформ".

Заступниця голови Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, з якими складнощами стикаються українські підприємці, які хочуть скористатися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

"Є багато відмов, є багато заявок. Є сотні тисяч заявок, які підприємці залишають у банках на сайтах. Тільки 50% з них доходять до банків. Є люди, які спробували заповнити вдома онлайн-заявку, а далі, коли вже потрібно з банком працювати і надати більший пакет документів, з цього моменту приблизно 50% загубилися", - розповіла вона.