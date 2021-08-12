Соняшникова олія може подешевшати: названі терміни За рік ціни зросли на 80%, і дорожчати далі вже нікуди

13:38, Сьогодні

За рік ціни на соняшникову олію зросли на 80%, дорожчати далі нікуди, й експерти сподіваються, що у вересні продукт подешевшає. Про це йдеться в сюжеті програми "Економіка" на каналі "Україна 24".

"Ціни на олію за рік зросли на 80%, зараз літрова пляшка обходиться в 70 грн. Втім, у вересні продукт подешевшає, на це сподіваються експерти Інституту аграрної економіки. Вже на початку осені господарства почнуть збирати урожай соняшнику, а переробники поставлятимуть на ринок олію першого віджиму. Внутрішній ринок буде насичений, тому й ціни падатимуть", - йдеться в сюжеті.

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Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко вважає, що уряд не повинен регулювати ціни, стримування інфляції - це привілей Національного банку. А щоб допомогти НБУ зупинити подорожчання товарів і послуг, Кабмін повинен зменшити дефіцит бюджету, а також не поспішати з підвищенням зарплат і виплат, поки ціни не зупиняться.

"Зараз ситуація не катастрофічна. Так, інфляція вже увійшла в область подвійних чисел. Але це, швидше за все, тимчасовий фактор зростання цін на газ, нафту, руду, агротовари, рано чи пізно себе вичерпає, і цей інфляційний тиск трохи знизиться", - сказала Репко.

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Нагадаємо, раніше економіст Олег Пендзин в ефірі "Україна 24" розповів, що відбувається на ринку соняшникової олії. За його словами, в Європі вона дешевша, там її можна купити в перерахунку на українські гроші приблизно за 35-40 гривень. За останній місяць олія у світі подешевшала на 9,5%, а в Україні вона подорожчала на 3,5%. "Україна є потужним виробником олії, ми виробляємо до 5 млн тонн на рік, а внутрішнє споживання - 450 тисяч тонн. Тобто ми понад 90% вивозимо за кордон... Але потрібно розуміти, що найбільше у світі споживається пальмової олії, вона значно дешевша. Зараз вона подешевшала і потягнула за собою преміумсорти інших олій. Водночас в Україні пальмова олія не продається, тому у нас в основному представлений середній сегмент олій. І маркетологи наших виробників пішли цікавим шляхом. У Європі та світі тара менше літра практично відсутня. А в Україні у нас спочатку перейшли на тару 800 грамів, а зараз вже можна бачити пляшечки й по 0,5 літра, які продаються за ціною майже як літр", - сказав Пендзин.