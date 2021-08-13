Традиційне частування на Медовий Спас подорожчало: як змінилися ціни Економіст розповів, на скільки подорожчали продукти для коржів з маком

15:19, Сьогодні

14 серпня українці відзначають Медовий Спас. Традиційно цього дня на столах має бути страва з маком. Зазвичай випікають коржики чи рулети. Втім нині обрядовий смаколик обійдеться майже удвічі дорожче, ніж торік. Скільки коштуватиме святкова страва – у програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Невіддільний інгредієнт для приготування наших коржів – це мак. Крім нього, беремо яйця, олію, борошно, сіль, цукор та соду. А от сметану і мед купимо домашні. І йдемо в гості до дослідниці традицій української культури Марини Соботюк. Вона приготує коржі з маком або, як їх ще називають, шулики – за рецептом своєї бабусі.

"Ми сьогодні нагадаємо смак навіть мого дитинства. Для цього змішуємо 2 склянки борошна, пів чайної ложки солі, ваніль, дрібку соди й 200 грамів сметани. Сюди ж – 2 яйця, цукор і звичайно, мак. Тому що у нас же Маковій, і завжди колись у селах або навіть українці в містах пекли щось з маком. Це були або млинці з маком, або коржі з маком, або все де можна було в пироги додати мак. Тому що це наша традиція", — розповідає вона.

Тісто вимішує руками, а далі – ліпить коржики. І випікає 20 хвилин. За традицією, їх треба просочити водою з медом – щоб танули в роті.

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Така тарілка коржиків обійдеться у 80 гривень. І це на 45% дорожче, ніж торік, каже економіст Олег Пендзин, бо основні інгредієнти страви суттєво здорожчали.

"За останній місяць цукор трохи зріс. А за рік він зріс взагалі на 87%. Безперечно, це лягло в маковик, тому що там є цукор. Борошно зросло десь практично на 18%. Олія зросла на 70%", — сказав він.

А от ціна на мак зросла не набагато – на 10-12%. Тож його у Спас можна класти у випічку не шкодуючи. Та якщо коржі не вдарять по кишені, то випікати звичний для багатьох українців рулет-маківник вийде дорожче.

Нагадаємо, раніше економіст Олег Пендзин в ефірі "Україна 24" розповів, що відбувається на ринку соняшникової олії. За його словами, в Європі вона дешевша, там її можна купити в перерахунку на українські гроші приблизно за 35-40 гривень. За останній місяць олія у світі подешевшала на 9,5%, а в Україні вона подорожчала на 3,5%.

Також аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин раніше прогнозувала здорожчання яєць наприкінці літа. "Приблизно з серпня почне зростати ціна на яйце куряче, і вона може досягти піку, який ми спостерігали в лютому — близько 40 грн за десяток. Найімовірніше, ця ціна триматиметься до наступної весни", — сказала вона.