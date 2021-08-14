Курс валют в Україні: економіст спрогнозував зміцнення гривні до долара Експерт назвав чинники, які впливають на курс

08:49, Сьогодні

Курс долара в Україні в найближчі два місяці не буде зростати відносно гривні, склалася сприятлива ситуація для зміцнення української валюти.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів економіст Ярослав Жаліло.

"Думаю, що можна очікувати певного зміцнення (гривні - ред.), тому що піде виторг від подорожчання аграрного експорту. По-друге, поліпшення рейтингу Fitch може призвести до посилення зацікавленості в українських цінних паперах, можуть прийти спекулятивні інвестори. І, по-третє, ситуація з торговим балансом зараз непогана. Макроекономічних підстав для того, щоб очікувати зниження курсу гривні в найближчі 2 місяці, я не бачу", - сказав він.

Читайте також: Готівка — поганий актив: Милованов розповів, де тримати заощадження

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповідав, що курс долара до кінця 2021 року коливатиметься в діапазоні 27-27,5 грн.

Своєю чергою заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на курс долара в Україні впливають чотири фактори.

"Сьогодні ми спостерігаємо цілу низку факторів, які позитивно впливають на посилення курсу української гривні. Це передусім зростання цін на сировинних ринках, з одного боку. Хоча, з іншого боку, треба говорити про те, що в нас збільшується імпортна складова… Другий фактор, чому гривня посилюється – це продаж українцями долара. Сумарно з початку року було продано більше ніж на мільярд доларів. Третій фактор – це нерезиденти, попит на внутрішні облігації державної позики… Є ще четвертий фактор - ситуативний, коли гривня, наприклад, на початку травня значно посилювалась, тому що сплачували податки, продавали експортери долар, чи, наприклад, закінчився період виплати дивідендів українськими компаніями, власниками яких є закордонні материнські компанії", - розповів Фурман.