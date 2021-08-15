Відпочинок у Єгипті подорожчає: експерт назвав дві причини Експерт прогнозує, що зі зростанням цін сервіс на єгипетських курортах помітно покращиться

12:09, Сьогодні

Відкриття Єгипту для туристів з Росії і держрегулювання цін на проживання в чотирьох- і п'ятизіркових готелях збільшать ціни на відпочинок.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрезидент Асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

"Думаю, ці два фактори - адміністративне регулювання ціни плюс повернення російського туриста на єгипетські курорти - збільшить вартість продукту. Але все одно будуть гарячі пропозиції, тому що єгипетський напрямок - це чартерний напрямок. Протягом сезону є провальні дати, і на них завжди з'являються гарячі пропозиції. Якщо люди хочуть заощадити, вони можуть полетіти в момент спаду цін", - сказав він.

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Дереза зазначив, що підтримує зростання цін на відпочинок у Єгипті, "тому що в останні роки у них постійна криза на туристичному ринку, готелі знижують вартість насамперед за рахунок якості послуг, тому йде багато скарг туристів на харчування, напої, сервіс тощо".

Нагадаємо, Росія відновила авіасполучення з єгипетськими курортами, яке було перервано з листопада 2015 року через падіння російського авіалайнера над Синайським півостровом.

На початку липня 2021 року президент Росії Володимир Путін скасував указ про заборону польотів на єгипетські курорти і рекомендацію туроператорам і турагентам утримуватися від продажу турів до цієї країни.

Своєю чергою, уряд Єгипту оголосив про введення з 1 листопада мінімальних цін на розміщення в чотиризіркових і п'ятизіркових готелях, щоб гарантувати високий рівень обслуговування гостей.

У п'ятизіркових готелях ціна буде мінімум 40 доларів на людину, в чотиризіркових - 28 доларів. Це дозволить побороти нелегальну конкуренцію між готельєрами, які знижують ціни і надають туристам недостатньо гарний сервіс, повідомляє "Інтерфакс".