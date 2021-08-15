Путін вже торгує газом з "Північного потоку-2" — ексміністр Анатолій Гриценко заявив, що Володимир Путін виграв нинішній етап газового протистояння

14:36, Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін підіймає ціни на газ для Заходу, розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексміністр оборони Анатолій Гриценко.

"Думаю, цей папірець, який підписали Німеччина та Америка, не матиме істотного значення. Подивіться, що Путін робить зараз. Чому такі високі ціни на газ зараз - 550-555 доларів за 1 тис. кубів? Порівняйте, скільки він поставляв у червні, та скільки, наприклад, у грудні минулого року. У червні фактично 4 напрямки (Північний потік-1, ямалівський, український і ще турецький) були недозавантажені, поставили менше, ніж поставляли раніше, але заробили на 1,5 млрд більше, тому що через ф'ючерси бояться залишитися без газу. Плюс вже проводяться ф'ючерсні торги на "Північний потік-2" на 4-й квартал цього року", — сказав він.

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Гриценко заявив, що Росія маніпулюватиме Європою завдяки "Північному потоку-2".

"Путін вже вважає, що" Північний потік-2 "працює, і вони на Московській біржі торгують обсягами, і цей газ вже законтрактовується європейцями. І там ціна приблизно вдвічі менша, ніж зараз. Він грає з ними в кішки-мишки, він уже зараз використовує поки що не як зброю, щоб бити по європейцях, він більше б'є по нас, але потім так само зможе грати з Європою, бити по Європі. Хтось там кричить, що "ми зупинимо Північний потік"... а Путін вже торгує, і це видно. Мав він всіх на увазі, він уже виграв цей раунд, треба визнати", — сказав він.

Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію в кінці серпня - початку вересня. Проте деякі аналітики вважають, що запуск може бути відкладений.

Зокрема, російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін заявив, що проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу. За його словами, фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи.