В Україні зрівняють зарплати чоловіків і жінок — думка експерта Валентина Бардадим пояснила, чому жінки отримують менше грошей, ніж чоловіки

19:34, Сьогодні

В Україні збираються зрівняти зарплату чоловіків і жінок на однакових посадах. Ініціативу Міністерства економіки прокоментувала в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" експертка з працевлаштування Валентина Бардадим.

"Це питання (гендерної нерівності в зарплатах - ред.) дуже актуальне як для України, так і для Європи, і тільки до 2050 року ми зможемо вийти на більш-менш рівний по світу рівень зарплати між чоловіками та жінками. На сьогодні середньомісячна зарплата жінок в Україні становить 80% від зарплати чоловіків. Чому вона така різна? Тому що високе залучення чоловіків на вищі рівні зарплати в таких сферах, як технології, інженери, IT, наука, промисловість. Жінки більше сконцентровані в галузях, пов'язаних з культурою, бухгалтерією, маркетингом, HR, вони менш оплачувані. І якщо говорити про топпозиції, то такі посади в компаніях більше займають чоловіки", — сказала вона.

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Експертка розповіла про різницю в умовах праці у чоловіків і жінок.

"Жінки більше дотримуються графіка, чоловіки можуть собі дозволити ненормований робочий день, від цього теж залежить рівень позиції. Структурні відмінності — чоловіки частіше влаштовуються на "чоловічі професії", вони дорожчі, жінки на більш спокійну роботу, яка менше оплачується. До того ж чоловік швидше досягне кар'єрного зростання, ніж жінка", — сказала вона.

Додамо, проєкт Національної стратегії про зрівняння зарплат чоловіків і жінок вже розроблений у Мінекономіки. Крім самої стратегії, вже є в проєкті План заходів щодо реалізації цієї стратегії. Проєкти документів спочатку передадуть на розгляд до профільних міністерств, а потім винесуть на обговорення громадськості.

Раніше результати опитування соціологічної компанії Gradus Research показали: більш ніж половина українців вважають, що в Україні не дотримуються гендерної рівності в оплаті праці. Відповіді респондентів щодо дотримання в Україні рівних умов оплати праці для чоловіків і жінок розділилися майже навпіл — 42% вважають, що в Україні дотримуються рівні умови та оплата праці для чоловіків і жінок, проти 46%, які так не вважають.