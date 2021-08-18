Яйця дорожчатимуть аж до новорічних свят – експертка аграрного бізнесу "На новорічні свята зазвичай припадає максимально висока ціна на яйця", - заявила Литвин

12:01, Сьогодні

Подорожчання не спинити. Яйця вже тиждень як зростають у ціні. Здебільшого на ситуацію впливає скорочення виробництва, кажуть експерти. За даними Держстату, воно впало майже на 15% з початку року. Наразі в супермаркетах десяток яєць коштує близько 30 грн. Ціни на органічні та преміальні яйця сягають 45 грн.

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що дешевих яєць як мінімум до новорічних свят не буде, йдеться в сюжеті програми «Економіка» на телеканалі «Україна 24».

«Зменшується пропозиція на ринку в зимові місяці, ціна зростає. Влітку пропозиція більша – ціна максимально знижується. Це зростання триватиме десь до новорічних свят, тоді зазвичай припадає максимально висока ціна на яйця, і ця висока ціна протримається десь аж до першого тепла», – сказала аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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Раніше в Національному банку України повідомили, що в липні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 10,2% (з 9,5% в червні). Впродовж III кварталу інфляція залишиться вище 10%, але сповільниться наприкінці року. Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 8,2% в річному вимірі). Швидше росли ціни на яйця, передусім через подорожчання кормів. Додатковим фактором подорожчання яєць могла бути спекотна погода.

Нагадаємо, у програмі "Зворотний зв'язок" на телеканалі "Україна 24" аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин назвала причину подорожчання яєць наприкінці літа:

"Важливим фактором зниження рентабельності є зменшення одного з каналів реалізації продукції — експортних відвантажень. За 5 місяців 2021 року експорт яєць зменшився практично вдвічі. Крім того, в літні місяці виробникам складно працювати через великі надходження яєць від господарств населення".