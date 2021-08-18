Пенсійна реформа: у Мінсоцполітики пообіцяли серйозний захист накопичень українців У відомстві також пообіцяли допомогти українцям з фінансовою грамотністю

22:09, Сьогодні

В рамках пенсійної реформи в Україні буде передбачений серйозний захист накопичень українців.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів радник міністра соціальної політики Микола Шамбір, коментуючи запровадження накопичувальних пенсій. На запитання, чи допоможе держава українцям вчитися збирати собі на пенсію, Шамбір відповів:

"Це безумовно, тому що підвищення фінансової грамотності є одним з ключових питань. Питання фінансової грамотності - одне із ключових, бо людина буде вибирати відповідний фонд. Все буде робитися таким чином, щоб це спростити".

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Радник міністра зазначив, що "на сьогоднішній день державних фондів немає", але розглядається їх створення.

"У будь-якому випадку законодавство вже на сьогоднішній день передбачає серйозний захист, а при прийнятті закону передбачається його посилити. Мова про те, щоб або створити державний фонд, або посилити гарантії недержавних фондів, щоб не було можливості їх довести до банкрутства, вивести кошти, щоб вони були під державним контролем", - сказав радник міністра.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що в Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

"Завдання робочої групи - введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - запровадження відповідних законів і повноцінне запровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль, якого цитує Nv.ua.

Раніше Міністерство соціальної політики представило оновлену концепцію другого рівня пенсійної системи, який передбачає введення обов'язкових пенсійних накопичень для всіх громадян.

Передбачається, що додаткові пенсійні накопичення українців будуть формуватися за рахунок частини єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.