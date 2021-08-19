"Північний потік-2" не допоможе Путіну залишити Україну без газу – журналістка Юлія Латиніна розповіла, як Володимир Путін прорахувався з "Північним потоком-2"

17:37, Сьогодні

Будівництво "Північного потоку-2" є стратегічним планом президента Росії Володимира Путіна, щоб позбавити Україну газу, але цей план втратив стратегічне значення. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявила російська журналістка Юлія Латиніна.

"Оскільки "Північний потік-2" будувався для того, щоб напаскудити Україні, то всі способи, якими можна напаскудити Україні, будуть використані. Інша справа, що ці способи досить обмежені. Я якось була в Пуерто-Рико і там бачила стару фортецю, за яку були страшні війни - спочатку між іспанцями, потім між іспанцями та американцями, тому що повз неї в Карибське море не пропливеш. Там були гігантські укріплення, гігантську кількість бабла на все це витрачено. А потім з'явилися літаки, змінилися торгові потоки, і тепер там музей, в якому школярі розважаються, бо ця штука втратила будь-яке стратегічне значення", — зазначила журналістка.

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За словами Латиніної, первинний план Володимира Путіна провалився.

"У цьому сенсі "Північний потік-2" дуже схожий на цю гігантську фортецю. Тому що коли Путін прийняв свій грандіозний план — обвести навколо України "Південний потік" і "Північний потік" і тим самим позбавити Україну газу, він не уявляв, що буде побудовано систему, яка дозволить Україні отримувати газ з Європи. Після того як реверс був включений, виявилося, що вся ця грандіозна система, десятки мільярдів доларів, які витратив Путін, щоб задушити Україну без газу, повністю втратили свій стратегічний сенс. І залишилася тільки якась маленька на три копійки річ — що можна позбавити Україну грошей за транзит газу", — додала Латиніна.

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"Північний потік-2" не добудують до 23 серпня. Компанія-оператор спростувала цю інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ. У Nord Stream 2 такі заяви назвали спекулятивними. На сьогодні добудовано 99% газогону, однак чіткої дати завершення робіт поки немає.

Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України. Це може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США й Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію наприкінці серпня - початку вересня.

Проте деякі аналітики вважають, що запуск може бути відкладений. Зокрема, російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін вважає, що "проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу, і фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи".