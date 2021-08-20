З українських медіа може зникнути реклама ліків: з'явились подробиці Заборона, яку ініціювала РНБО, мала ефект вибуху

23:13, Вчора

Реклама ліків може зникнути з телебачення, радіо та газет. Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, що передбачає можливість мораторію на рекламу фармакологічних виробів. Такий крок в Офісі президента мотивують небезпекою самолікування. У світі, зокрема, в США діють різні обмеження на рекламу ліків та медпрепаратів. Багато в чому вони навіть схожі на українські, які нині діють в Україні. Але повної заборони немає в жодній країні.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", заборона реклами нерецептурних ліків в Україні, яку ініціювала РНБО та підписав Зеленський, мала ефект вибуху. Кабміну вже доручили підготувати відповідні законопроєкти. Медійники та фармацевти обурились, бо реклама на телебаченні – найголовніша стаття доходів, яка дозволяє виробляти якісний контент для глядачів

"Це ті гроші, які могли б піти на створення цікавих аудіовізуальних продуктів. Або ж на утримання медіа, які не фінансуються за рахунок держави і практично не мають можливості інших джерел фінансування і ось цих заробітків медіа будуть позбавлені", - пояснив виконавчий директор Асоціації "Індустріальний телевізійний комітет" Сергій Сьомкін.

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Україна – єдина держава в Європі, де можуть заборонити рекламу медикаментів. В Асоціації виробників ліків рішенням РНБО шоковані й кажуть, що з ними цього ніхто не узгоджував, хоча мали б. Також запевняють, що запровадження мораторію призведе до суттєвих втрат державного бюджету, скорочення робочих місць у фармацевтичній галузі та позначиться на українських пацієнтах.

"Має право громадянин, пацієнт, знати інформацію про те, що він вживає, порівняти цей препарат з іншим виробником, таким чином вплинути на ціну препарату, адже реклама впливає на зниження ціни на препарат і держава має про це пам'ятати", - заявив президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій.

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До того ж заборона реклами матиме різкий та значний вплив на продажі фармацевтичних компаній, з яких 50% є національними виробниками. Іноземні фірми після такого добряче подумають, чи треба виходити на український ринок.

"Виробники інших країн, які присутні на цьому ринку, для них це рішення також досить несподіване. Вони задумаються про подальші свої інвестиції в Україну і чи треба мати справу з такою непрогнозованою державою", - зазначив Багрій.

Рішення РНБО також може критично вдарити по українських ЗМІ. За різними підрахунками, реклама медичних засобів становить 30-44% усього обсягу реклами. Це питання незалежності медіа, адже реклама – їх основний прибуток.

"Для медіа доходи від реклами лікарських засобів є надзвичайно важливими – це понад 30%. І їхня проста ліквідація з одного боку вдарить по медійниках, а з іншого боку абсолютно не гарантує того, що самолікуванням люди перестануть займатися", - заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

Перед запровадженням мораторію Кабмін має продумати, як саме діятиме заборона. А також обіцяє організувати зустріч представників медіагруп з керівниками РНБО та МОЗ. У разі введення мораторію, він буде чинний до 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, РНБО доручила Кабінету міністрів розробити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів.

Як повідомляється на сайті глави держави, Кабмін повинен ввести до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні і радіо, а також у засобах масової інформації. Також Кабміну необхідно забезпечити реальний контроль над дотриманням правил відпуску лікарських засобів за рецептами та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

В РНБО зазначають, що застосування таких заходів має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.