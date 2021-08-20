Вітренко про транзит газу через Україну: з боку Путіна відбулася маніпуляція Президент Росії змінив свою позицію в питанні транзиту, зазначив глава "Нафтогазу"

23:03, Вчора

Президент Росії Володимир Путін маніпулює питанням запуску газопроводу "Північний потік-2" і транзиту газу через Україну.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Це певна підміна понять або маніпуляція з боку Путіна. Коли спочатку вони всім розповідали, що "Північний потік-2" – це комерційний проєкт і він не є альтернативою українському маршруту, не заміщує український маршрут, то можна було очікувати, що європейські компанії, які є партнерами "Газпрому" у цьому проєкті, будуть укладати додаткові контракти на додаткові обсяги, а обсяги, які йшли через Україну, і надалі будуть йти через Україну. А тепер Путін елегантно змінив постановку питання. Він каже: ні, обсяги, які зараз ідуть через Україну, підуть через "Північний потік-2", а якщо будуть якісь додаткові обсяги, то ми розглянемо можливість їх транспортування через Україну. Таким чином він хоче, щоб Європа купувала в Росії ще більше газу, створюючи додаткові доходи для режиму Путіна", - заявив Вітренко.

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За його словами, Україна не погоджується з такою постановкою питання.

"Ми чітко пам'ятаємо, що нам розповідали раніше. Це ми пояснюємо і американським конгресменам, і сенаторам, які тиснуть на адміністрацію Байдена щодо застосування дієвих санкцій проти "Північного потоку-2" принаймні до того часу, як російська сторона і німецькі партнери не почнуть виконувати хоча б раніше надані обіцянки", - зазначив глава "Нафтогазу".

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану і екологічних характеристик українського маршруту. Він нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася цієї позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року".

"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором, навіть після відходу Меркель з поста канцлерки", - заявив президент РФ.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.