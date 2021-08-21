Україні потрібні не обіцянки, а реальні контракти - Вітренко про транзит газу У "Нафтогазі" очікують, що європейські компанії бронюватимуть потужності української ГТС

14:20, Сьогодні

Україні потрібні реальні контракти з європейськими компаніями на транзит газу після 2024 року, а не обіцянки Заходу щодо забезпечення транзиту.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Коментуючи заяви США і Німеччини щодо необхідності гарантувати транзит газу через Україну, Вітренко зазначив:

"Вони й зараз обіцяють, але питання в тому, що нам недостатньо цих обіцянок, особливо після Будапештського меморандуму. Ми кажемо: нам не потрібні обіцянки, що 3,5 роки все буде добре. А потім нам скажуть: вибачайте, просто Росія не хоче, а ми нічого не можемо зробити".

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За його словами, українська сторона хоче "просто зараз побачити, як європейські компанії бронюватимуть потужності української ГТС, укладатимуть поточні контракти безпосередньо з Україною на тривалі терміни".

"Таким чином буде гарантовано, нам такі гарантії потрібні. Нам не потрібні обіцянки, а реальні контракти з європейськими компаніями на ті обсяги, які зараз йдуть через Україну. Таким чином ми будемо впевнені в тому, що ці обсяги й надалі йтимуть через Україну. А якщо для якихось додаткових обсягів потрібен "Північний потік-2", то нехай тоді вони вже вкладають контракти на ці додаткові обсяги з "Газпромом", забезпечують відповідність "Північного потоку-2" європейському регулюванню, і тоді в такому ключі будуть розмови", - заявив глава НАК "Нафтогаз".

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту. Він нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася цієї позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року".

"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором, навіть після відходу Меркель з поста канцлерки", - заявив президент РФ.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.