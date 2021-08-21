"Перевиконали план": Вітренко сказав, скільки газу накопичила Україна на зиму Україна активно запасається газом через ризики, пов'язані з "Північним потоком-2"

14:44, Сьогодні

Україна накопичила в підземних сховищах запаси газу на опалювальний сезон, план Кабміну при цьому було перевиконано.

Про це повідомив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. На запитання, скільки газу в українських газосховищах, глава "Нафтогазу" відповів:

"Вже близько 18 млрд кубів. Ми перевиконали план, який встановив уряд. Уряд сказав, щоб було 17 млрд на початок опалювального сезону. Опалювальний сезон у нас зазвичай з 15 жовтня. Але ми ще збільшуємо, наближуємось до позначки 18 млрд. На початок опалювального сезону плануємо мати понад 19 млрд. Додаткові ризики через проблеми, пов'язані з "Північним потоком-2", санкціями, які ми самі вимагаємо. Ми в принципі хотіли б мати більше газу в підземних сховищах, тому накопичуємо більше газу".

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Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Україні потрібні реальні контракти з європейськими компаніями на транзит газу після 2024 року, а не обіцянки Заходу щодо забезпечення транзиту.

"Нам не потрібні обіцянки, а реальні контракти з європейськими компаніями на ті обсяги, які зараз йдуть через Україну. Таким чином ми будемо впевнені в тому, що ці обсяги й надалі йтимуть через Україну. А якщо для якихось додаткових обсягів потрібен "Північний потік-2", то нехай тоді вони вже вкладають контракти на ці додаткові обсяги з "Газпромом", забезпечують відповідність "Північного потоку-2" європейському регулюванню, і тоді в такому ключі будуть розмови", - заявив глава НАК "Нафтогаз".