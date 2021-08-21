Експерти про мораторій на рекламу ліків: заборона не вирішить проблему Виробники ліків не згодні з забороною реклами безрецептурних препаратів

16:34, Сьогодні

Мораторій на рекламу ліків у медіа, який можуть запровадити в Україні, є спробою перекласти на рекламу відповідальність за самолікування, вважають експерти.

Зокрема, в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій зазначив, що йдеться про рекламу безрецептурних лікарських препаратів.

"Сама назва говорить про те, що ці препарати не такі шкідливі, як рецептурні препарати. Це вітаміни, стимулятори, щось таке, що допомагає людині впоратись з хворобою, вирішити симптоматичні проблеми. Загроза, якщо говорити про самолікування, лежить у площині отих рецептурних препаратів, яких сьогодні в Україні, на жаль, купується переважна більшість без рецептів. І мені здається, перш ніж говорити про самолікування, спочатку треба навести лад у продажу рецептурних ліків", - заявив Багрій.

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Виконавча директорка Національної асоціації медіа Катерина М'ясникова вважає, що мораторій є обмеженням права українців на доступ до інформації.

"Багато інформації про товари ми дізнаємося саме з реклами. У нас є проблема кваліфікації лікарів, у доступі їх до інформації. Відповідно, якщо ми ще заборонимо і рекламу, то звідки громадяни можуть дізнатися про ті чи інші ліки, нові ліки, інновації? Друге питання, це не може бути рішенням Кабміну. Відповідно до Цивільного кодексу це є вилучення певного виду послуг з ринку. А згідно з Цивільним кодексом це має бути рішенням лише на рівні закону", - наголосила М'ясникова.

Найголовніше, за її словами, що "це вже не перша спроба перекласти на рекламу відповідальність за самолікування".

"Ми вивчали досвід в інших країнах. Насправді наявність чи відсутність реклами не вирішує питання того, що люди замість того, щоб іти до лікаря, якого в селах може просто не бути, ідуть до сусідів або заходять до аптеки й запитують, чи є щось від головного болю чи від тиску. Тобто це більше питання інформації, освіти, доступності лікарів і довіри до системи охорони здоров'я", - пояснила вона.

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Нагадаємо, РНБО доручила Кабінету міністрів розробити мораторій на рекламу ліків і медпрепаратів.

Як повідомляється на сайті Глави держави, Кабмін повинен ввести до 1 січня 2024 року мораторій на рекламу лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, методів діагностики, методів лікування і реабілітації на телебаченні та радіо, а також у засобах масової інформації. Також Кабміну необхідно забезпечити реальний контроль над дотриманням правил відпуску лікарських засобів за рецептами та уникнення призначення пацієнтам великої кількості різних медпрепаратів або лікувальних процедур.

У РНБО зазначають, що застосування таких заходів має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.