Небезпечно для здоров'я: експерт розповів, який хліб не можна їсти в жодному разі Зараз в Україні висока температура і вологість, тому хліб швидко псується

09:14, Сьогодні

Хліб може бути небезпечним для здоров'я людини через порушення правил його зберігання і через зараження цвіллю.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" хлібний сомельє Ігор Лаврешин.

"Поганого хліба не буває. Буває хліб, який непридатний в їжу, і хліб відверто небезпечний для нашої життєдіяльності. Зараз літо, висока температура і вологість - тут же в нас починаються проблеми вже з бактеріальними інфекціями. Якщо на хлібі цвіль - в жодному разі такий хліб не можна вживати в їжу, тому що якщо вона вже з'явилася, це вже свідчить про те, що глибоке зараження пліснявими спорами вже сталося в хлібі. Зрізати в жодному разі не можна. Такий хліб не можна вживати в їжу", - підкреслив Лавришин.

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Коментуючи небезпеку бактеріальної інфекції, експерт зазначив:

"Зараз в Україні висока температура і вологість. Останнім часом, коли ви купуєте темні сорти хліба, вони всередині починають заражатися бактеріальною інфекцією, яка називається картопляна хвороба. Якщо ви відчуваєте мінімальний неприємний запах і хліб всередині липкий, у жодному разі такий хліб теж не можна вживати".

На запитання, чи безпечні імпортні лаваші тривалого зберігання, які масово завозять в Україну, хлібний сомельє відповів:

"По-перше, це дешевий продукт. Лаваш, який має тривалий термін реалізації, у своєму складі має велику кількість масел. Ці масла можуть бути різні. І найголовніше - велика кількість стабілізаторів, які не дозволяють цьому хлібу псуватися. Сказати, що він небезпечний, я не можу, тому що якщо цей хліб був вироблений і імпортований на територію України, то він відповідає певним ДСТУ і технічним умовам. Але сказати, що цей хліб корисний, я б не сказав. Якщо ви хочете купити хороший лаваш - купіть звичайний лаваш без додавання цих глушників. Такий продукт зберігається три дні - не більше. А хліб зберігається до 5 днів".

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Раніше телеканал "Україна 24" повідомляв, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти, зокрема Е-домішки. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі - заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.

Лікарі радять прискіпливо вивчати позначки перед купівлею товару, щоб не зашкодити собі.

"Е-шки можуть викликати такі захворювання, як захворювання серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, онкологію й алергічні реакції, які можуть призвести до анафілаксії", - попередив сімейний лікар Владислав Ващенко.