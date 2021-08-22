"Північному потоку-2" спрогнозували великі проблеми: йде врозріз з законами ЄС Механізми ЄС дозволяють стримувати використання "Північного потоку-2", вважає Олександр Сушко

15:57, Сьогодні

Російському газопроводу "Північний потік-2" не світить безхмарне майбутнє, тому що він не відповідає нормам енергетичного законодавства Євросоюзу.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів експерт-міжнародник Олександр Сушко. Коментуючи слова канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що "Північний потік-2" це не лише німецько-російський проєкт, але й інших країн, експерт зазначив:

"Тут намагання розділити відповідальність. Це класичний дипломатичний прийом. Будь-хто на її місці вчинив би так само в цій ситуації. Коли ми говоримо з Брюсселем на цю тему, то вони кажуть: це не проєкт ЄС, говоріть з німцями. Коли ми говоримо з німцями, вони говорять: це проєкт не лише наш, німецький, тут є інші країни. Але цей проєкт не ЄС, бо сама Єврокомісія не підтримує "Північний потік-2".

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За словами Сушка, "тут є певний простір для маневрів у майбутньому".

"Певні кроки щодо стримування використання цього газогону лежать у площині використання саме європейських механізмів ЄС, зокрема законодавства ЄС – Третього енергопакету, яке не відповідає тому стану "Північного потоку-2", який на сьогодні будується. Це серйозне порушення, яке стосується того, що ключові права власності належать постачальнику – це суттєво іде врозріз з чинним європейським законодавством. В принципі вже є рішення європейського суду, тому безхмарного майбутнього у цього проєкту немає, навіть якщо він буде добудований", - вважає він.

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Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.