В ЄС анонсували нову фінансову допомогу Україні: умови виконані В Єврокомісії спостерігають, як розвивається співпраця України з МВФ

18:19, Сьогодні

Україна виконала всі умови для отримання нового траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу, тепер своє слово має сказати Міжнародний валютний фонд.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Стосовно макрофінансової допомоги, то сьогодні ввечері у мене буде зустріч з прем'єром, а також міністром фінансів Марченком, і ми всі ці питання якраз обговорюємо. В принципі, ситуація така, що загалом умови макрофінансової програми Україна виконала. Зараз важливо, як розвивається ситуація з програмою Міжнародного валютного фонду, і якщо є позитивний розвиток з програмою МВФ, то можна сказати вже впродовж найближчих тижнів ми зможемо виконати наступний транш макрофінансової допомоги", - сказав Домбровскіс.

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Віцепрезидент Європейської комісії також пообіцяв підтримку Україні з боку Євросоюзу "як політично, так і фінансово".

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Україні без співпраці з МВФ ніхто не дасть гроші в борг.

"Якщо ви Польща, то ви можете обійтися без грошей МВФ. Бо Польщі інвестори просто так довіряють і дають гроші. Якщо ми – Україна, то виходить, що без МВФ нам інвестори не дуже й довіряють. МВФ є запорукою того, що нам інвестори даватимуть гроші в борг. Якщо ж нам ніхто не даватиме в борг, то ми не зможемо фінансувати (боргові виплати тощо – ред.) і отримаємо собі дефолт", - зазначив інвестиційний банкір.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Україна отримала від Європейської комісії перший транш у рамках нової програми макрофінансової кредитної допомоги ЄС в розмірі 600 млн євро. Допомога була надана у вигляді довгострокової позики з процентною ставкою 0,125% з терміном погашення в червні 2035 року, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Очікується, що в рамках наступного траншу Україна також повинна отримати 600 млн євро.