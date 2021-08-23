Україні потрібен хоча б 10-річний контракт — Гончаренко про "Північний потік-2" Олексій Гончаренко розповів, яку небезпеку становить для України російський газопровід

14:15, Сьогодні

Російський газопровід "Північний потік 2" суперечить інтересам безпеки України, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко.

"Зрозуміло, що вся ця історія абсолютно невигідна для України, і те, що фактично на зустрічі Меркель з Путіним було повідомлено всьому світ, що "Північний потік 2" буде добудований, безумовно, суперечить інтересам України — як економічним, так і безпеки. Це проблема для всіх нас. Дуже шкода, що в кінці каденції Меркель, яка багато зробила в плані санкцій, прямі економічні інтереси перемогли, і вони фактично продавили цей проєкт", — сказав він.

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Гончаренко розповів, чого повинна домагатися Україна.

"Зараз залишається єдиний шлях зупинити його - це через США. Я б однак не опускав руки, попереду візит Зеленського до Байдена, і ця тема повинна стати головною. Нам потрібно не допустити, щоб цей проєкт запрацював. А якщо він запрацює, що найімовірніше так і буде, то завдання України — отримати хоча б 10-річний контракт для нашої газотранспортної системи з обсягом хоча б 40 млрд кубометрів на рік. Це в інтересах всіх, щоб був запасний варіант, і в разі неполадок можна було переключити (поставки газу — ред.). Наша ГТС стає в цьому випадку запасним варіантом, але це краще, ніж нічого.

Найгірший варіант — це якщо ми не отримаємо ніяких гарантій після 2024 року. Якщо це трапиться, то це буде повною поразкою України як держави", — сказав він.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.