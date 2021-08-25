Безготівкові розрахунки зручні й можуть вивести економіку з тіні - економіст У магазинах з терміналами покупців завжди більше, ніж у магазинах, які не мають терміналів

11:55, Сьогодні

За даними Національного банку, за перше півріччя 2021 року близько 90% операцій проводилися платіжними картками. Операції з безготівковим розрахунком - це не тільки зручність, але й виведення економіки з тіні. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав економіст Олег Пендзин.

"Європейська практика говорить, що готівковий оборот різко знижується. Тут навіть не йдеться про зручність, зручність це категорія, яка перш за все цікавить споживача. З точки зору держави це суттєвий крок до виходу економіки з тіні. Ми повинні розуміти, що все, що пройшло через POS-термінал, легальний рахунок, обов'язково оподатковується. Це прекрасний спосіб зменшити частку тіньової економіки, яка в Україні сьогодні в порівняльних розрахунках від 30 до 40%, і це величезний плюс. Ну і, безумовно, це зручніше. Коли ми з вами говоримо про тягання в кишені великої кількості готівки, ще й металевої, іноді це не буває зручним, і злочинці завжди можуть знайти механізми для того, щоб в особливо людних місцях вас спробувати пограбувати", - сказав економіст.

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Пендзин зазначив, що механізми захисту постійно вдосконалюються, а в тому, що шахраї отримують доступ до коштів громадян, часто винні самі громадяни, які повідомляють стороннім дані про картку, які не можна розкривати.

Економіст сказав, що розрахунок готівкою здійснюється за бажанням клієнта і продавця, але якщо в магазині є термінал, то покупці віддадуть перевагу такому магазину.

"На сьогоднішній момент всі ці речі здійснюються за бажанням власника магазину. Але, за відгуками покупців, вони віддають перевагу тим торговим точкам, де є механізм швидкого зв'язку, з POS-терміналом, це додатковий плюс для реалізатора, у нього буде більше відвідувачів. Ніяких заборон щодо готівки немає, єдине, що у світі та Європі є обмеження стосовно максимальних сум, якими можна здійснювати розрахунки готівкою", - розповів Пендзин.

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За даними Нацбанку, в першому півріччі 2021 року безготівкові операції переважали серед всіх операцій з платіжними картами за кількістю і сумою. Дев'ять з десяти операцій були безготівковими (майже 90% від загальної кількості операцій з картками). Частка безготівкових операцій за сумою склала 60,6% від усіх операцій з картками. Торік за підсумками аналогічного періоду ці показники становили 86,1% і 55,1% відповідно. Всього в січні - червні 2021 року в порівнянні з першим півріччям минулого року кількість безготівкових операцій з використанням платіжних карток збільшилася на третину (36%) і склала 3 220 млн шт., а сума зросла на 42% і досягла 1 398,2 млрд грн.