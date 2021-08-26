Росія не погодиться використовувати "Північний потік-2" на половину потужності – Макогон "Тільки 100% використання" Північного потоку-2 "дозволить Росії відмовитися від нашого транзиту", - сказав Макогон

15:00, Сьогодні

Росія не погодиться на використання газогону «Північний потік-2» на половину потужності, тому що тоді не досягне своєї головної мети – позбавлення України транзиту газу.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив генеральний директор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон.

«Північний потік-2» будувався з єдиною метою – позбавити Україну транзиту газу. Якщо «Газпром» використовуватиме лише 50% (газогону «Північний потік-2» - ред.), цього буде недостатньо, щоб відмовитись від транзиту через територію України. Тільки 100% використання газогону «Північний потік-2» дозволить їм відмовитись від нашого транзиту», - заявив директор «Оператора ГТС України».

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«Минулого року транзит через Україну становив 55 млрд кубометрів газу – це якраз і є потужність «Північного потоку-2». Тому «Газпром» не погодиться на умови з використанням 50%. Бо, по-перше, буде дуже висока вартість транспортування газу через «Північний потік-2»; по-друге, вони фактично виконають свою первинну мету – позбавлення України транзиту», - додав Макогон.

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Компанія Nord Stream 2, оператор будівництва «Північного потоку-2», 25 серпня 2021 року програла у Вищому земельному суді Дюссельдорфа справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

Згідно з рішенням суду, варіантів є два – або допустити інших постачальників газу в цю трубу, щоб вони заповнювали 50% потужностей, або залишати газогін на потужності 50%, яку сам «Газпром» буде використовувати. І Кремль начебто натякає, що їх влаштовує самостійне використання газогону на 50%, а анбандінг їх не цікавить, і нічого ділити з кимось вони не збираються.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що рішення німецького суду зобов'язати оператора газопроводу "Північний потік-2" бути незалежним від компанії "Газпром" не завадить постачанню російського газу до Європи. Сторони можуть знайти обхідні рішення - продавати газ у міжнародних водах.