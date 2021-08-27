Українці рекордно заборгували за "комуналку" — міністр назвав причину Андрій Рева висловився про рекордні борги за послуги ЖКГ і субсидії

12:36, Сьогодні

Заборгованість українців за комунальні послуги становить понад 70 мільярдів гривень. Основні позиції, за якими накопичилися борги, — це газ, опалення та гаряча вода. Тенденція не змінюється роками. Серед боржників чимало людей з великими статками. Натомість пенсіонери та бюджетники намагаються розраховуватися за комуналку вчасно.

Ситуацію прокоментував в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

"Звичайно, це дуже багато. Я для себе особисто, щоб зрозуміти тенденцію, порівнюю з тими боргами, які були на цю дату рік, два, три тому. Зараз ми кажемо, що 76 млрд, а скільки було минулого, позаминулого року? Якщо ви подивитеся, то зростання заборгованості за цей рік становить понад 5 млрд гривень. Це говорить про те, що у людей немає грошей на те, щоб сплачувати комунальні послуги", — сказав він.

Читайте також: Українців підсадили на голку субсидій - Ляшко про ціну на газ

Міністр розповів, що частина людей втратила субсидії на "комуналку".

"І проблема навіть не в тому, що багаті не платять, проблема в тому, що навіть небагаті люди, які раніше платили регулярно, зараз такої можливості не мають. До того ж, 40% людей раніше отримували субсидії через призначені комісії, зараз ці комісії уряд скасував. За останній рік індекс бідності в Україні збільшився на 10 пунктів. І програма житлових субсидій зараз фінансується вдвічі менше, ніж раніше. Кількість субсидіантів впала з 7 млн до 3, і зараз їх скорочують до 2-х. Але якщо людину позбавили субсидій, то це не значить, що у неї стало більше грошей. На 84 млрд гривень, за даними НБУ, люди витратили, ніж заробили. Люди масово продають валюту з заощаджень", — сказав він.

Читайте також: Ексміністр про масові перевірки одержувачів субсидій: буде багато скандалів

Додамо, відтепер українцям знову можуть вимкнути газ, воду та світло у квартирах за борги. Причому доти, доки власники не виплатять усе, що завинили. Заборону на покарання комунальних боржників, яка діяла в червоних зонах останні півтора року, скасували. Тому тепер споживачів можуть позбавляти благ цивілізації, якщо за них не сплачено. А щоб подачу відновили, доведеться не тільки повернути борг, але й оплатити повторне підключення.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики має намір посилити державний контроль над наданням субсидій і проводити перевірки одержувачів виплат. Проводитиме перевірки уповноважена особа. Планова перевірка проходитиме не частіше одного разу на рік. До участі в перевірках можуть залучатися представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, повідомляє Мінсоцполітики.