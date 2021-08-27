Кабмін готує бюджет-2022: економіст назвав два головні чинники Андрій Блінов розповів, в чому особливість формування держбюджету на наступний рік

13:27, Сьогодні

Уряд вчасно подасть проєкт бюджету на 2022, пообіцяв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну. Як буде формуватися бюджет, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" головний експерт Національного банку, економіст-міжнародник Андрій Блінов.

"Поточного року бюджетний процес особливий. Давайте не забувати, що прийнята бюджетна резолюція на три роки, і фактично буде розглядатися бюджет не тільки на 2022 рік, а на 2022-2024 роки. Є пріоритет 2022 року з точки зору поточних витрат, але так звані інвестиційні витрати — якщо ми будемо планувати, наприклад, побудувати державний завод, державні авіакомпанії, проводити приватизацію і таке інше, — ці речі плануються на 3-річний період. Це дійсно серйозний виклик для Міністерства фінансів, тому що потрібно прораховувати й макроекономічні показники, і все це закладати", — сказав він.

Читайте також: На субсидії не вистачає: Гончаренко запропонував змінити держбюджет

Експерт назвав головні чинники, що впливають на формування держбюджету.

"Ключовими моментами я б назвав два. Перший - це різке скорочення дефіциту бюджету. 5,5% ВВП поточного року, і на наступний рік прогнозується менше ніж 4%. Це не означає, що буде якесь номінальне скорочення статей бюджету. Все-таки інфляція досить висока, високий такий показник, який використовується при бюджетному плануванні, який називається дефлятор ВВП, він більше 20%. Це говорить про те, що буде за рахунок зростання економіки, який є в цьому році та очікується до 5%, в тому числі завдяки високому врожаю, відповідно, ці кошти знайдуться, попри скорочення дефіциту бюджету. Великим викликом в прийдешньому році я б назвав соціалку. Не забуваємо, що у нас навесні автоматично відбувається індексація пенсій та інших соціальних виплат, з огляду на зростання зарплат цього року та інфляцію, ми розуміємо, що в наступному році доведеться знайти досить серйозні кошти на індексацію. Думаю, що високі прибутки державного сектора, корпорацій — ми бачимо, що завдяки експорту він зараз на локальному рекорді, — швидше за все, дасть такі підґрунтя. Дуже сильно виростуть як доходи, так і витрати", — сказав він.

Читайте також: Бюджет на наступний рік готується — Гетманцев розповів, коли його подадуть в Раду

Нагадаємо, за словами Дениса Шмигаля, над бюджетом вже працюють в уряді, а кошти розподілятимуть, як зазвичай, на важливі для країни напрямки.

"Уже незабаром уряд затвердить і передасть проєкт бюджету на 2022. Так само як і минулого року, все подамо вчасно. І так само будемо робити ставку на освіту, медицину, соцпрограми, армію, економічні програми та інші важливі напрямки", - сказав прем'єр.