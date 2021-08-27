Локдаун навряд чи запровадять: економіст розповів про можливі втрати України Олег Пендзин розповів про курс долара і втрати економіки від карантину

15:33, Сьогодні

Що відбувається з доларом у світі, розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Долар знецінюється, і на сьогодні у нас безпрецедентна величина інфляції в доларовій зоні, це трохи більш як 5% річних. Відверто кажучи, це наслідки величезного кількісного пом'якшення в розмірі 2 трлн доларів, які американці закачали у власну економіку. Та економіка, яка отримала ці долари, досить швидко хвилею розповсюдила їх по світу, і ми бачимо досить серйозне зростання цін на первинних ринках. Це, з одного боку, плюс для країн, які експортують сировину, зокрема, України. З іншого боку, ми маємо наслідки цього. На 30% зросли ціни на продукти у світі, і це ми також відчуваємо на своєму гаманці. У нас так само вони зросли", — сказав він.

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Економіст відповів на запитання, яких збитків зазнає Україна в разі нового локдауну.

"Чіткий локдаун на місяць — це мінус 0,5% ВВП. Зараз є пропозиції про те, що в разі досягнення червоної зони підприємства громадського харчування, підприємства з надання послуг можуть працювати з людьми, які нададуть підтвердження своєї вакцинації. Тобто повного локдауну не буде. До речі, якщо ми подивимося на європейський досвід, то вони до повністю вакцинованих людей додають тих, хто документально може підтвердити, що перехворів. Напевно, Україна теж піде цим шляхом. І якщо ми так зробимо, то Україна втратить менше, ніж при повному локдауні. Локдаун в країні навряд чи буде введений, це буде стосуватися, найімовірніше, червоних зон. Але потрібно розуміти, що будь-які обмеження і будь-які скорочення ведуть до втрати доходів населення, що своєю чергою впливає на ємність внутрішнього ринку, що є основою для відновлення економіки", — сказав він.

Лікар-імунолог Андрій Волянський раніше заявляв, що повного локдауну в Україні, найімовірніше, вдасться уникнути, попри нову хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу стала справжнім шоком для світової економіки. Світовий ВВП зазнав рекордного за десятиліття падіння. Значно зріс глобальний борг, впали ціни на нафту, ослаб долар та різко здорожчали золото і криптовалюта. Наприклад, у другому кварталі 2020-го валовий внутрішній продукт Євросоюзу впав на понад 11 відсотків, а в США — на понад 31. В Україні восени ВВП впав на три з половиною відсотки. Економічна "ковідна" криза призвела до порушення стабільності банківської системи в країні. Від удару пандемії світова економіка оговтується й досі.