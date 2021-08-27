Економіст про ризики пенсійної реформи в Україні: завершиться черговим розкраданням Борис Кушнірук ставиться до пенсійної реформи "вкрай скептично"

18:07, Вчора

Головними проблемами введення накопичувальної пенсійної системи в Україні є знецінення пенсійних заощаджень, а також ризик розкрадання коштів.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів економіст Борис Кушнірук. На запитання, чи вірить він у накопичувальну пенсійну систему, економіст відповів:

"В принципі так, але для українських реалій я ставлюся до цього вкрай скептично на найближчі 10-15 років. Для того, щоб була накопичувальна система, треба бути впевненими, що ті кошти, які ви вкладете, приростуть і будуть більшими, ніж вони є зараз, тобто не будуть знецінені. Крім того, має бути впевненість, що їх не вкрадуть, а такі гарантії зараз нам теж ніхто не дасть".

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Водночас, Кушнірук висловив впевненість, що в Україні за 10-15 років "з солідарної пенсійної системи платити не буде чим".

На думку експерта, сьогодні українцям треба дати можливість відкладати на старість самотужки.

"Якщо ви зменшите податковий тиск на економіку і на людей, то в цьому випадку ви даєте їм самим можливість, яким чином їм накопичувати. Бо спроби це централізовано робити державою завершаться лише черговим розкраданням цих коштів. У виграші будуть лише банкіри, які зароблятимуть просто на самому факті обслуговування цих коштів незалежно від того, чи відбувається приріст активів чи ні".

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Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що в Україні з 2023 року почнуть запроваджувати соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для працівників бюджетної сфери.

"Завдання робочої групи - введення на базі чинного законодавства за рішенням уряду з 2023 року соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями. Фактично це можуть бути ключові бюджетники, де ми можемо це випробувати без зміни законодавства. Але, звичайно, наша мета - запровадження відповідних законів і повноцінне запровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому", - сказав Шмигаль, якого цитує Nv.ua.

Раніше Міністерство соціальної політики представило оновлену концепцію другого рівня пенсійної системи, який передбачає введення обов'язкових пенсійних накопичень для всіх громадян.

Передбачається, що додаткові пенсійні накопичення українців будуть формуватися за рахунок частини єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.