Штрафи і навіть кримінальна справа: що буде, якщо не скористатися податковою амністією Експертка розповіла, для чого вводиться податкова амністія в Україні

14:30, Сьогодні

Що загрожує тим, хто не скористається податковою амністією, розповіла в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" директорка аудиторської компанії Ольга Трифонова.

"Гроші з тіні хочуть вивести, але це не основна мета податкової амністії. Основна мета, як її декларували представники Верховної Ради та Міністерства фінансів, — дати можливість почати людям з чистого аркуша, особливо перед тим, як Україна планує приєднатися до автоматичного обміну інформацією, а це означає, що українським податковим органам стане відома інформація про зарубіжні банківські рахунки фізичних осіб. Також з наступного року наберуть чинності правила для контрольованих іноземних компаній, які теж будуть стосуватися переважно фізичних осіб. І останнє, але теж важливе, це те, що вже відкрито говорять і представники Мінфіну, і парламенту — це введення так званих непрямих методів контролю за доходами фізосіб", — сказала вона.

Читайте також: Економіст про ризики пенсійної реформи в Україні: завершиться черговим розкраданням

Експертка пояснила, що наслідки можуть бути аж до кримінального провадження.

"Податкова амністія — це стартова точка перед подальшим введенням фіскалізації та контролю саме за фізичними особами. Автоматичний обмін інформацією дасть податковим органам можливість побачити, що знаходиться на зарубіжних рахунках українців-фізичних осіб. Зараз багато фізосіб не декларують такі стани в Україні, хоча повинні вже по чинному законодавству. Вони сподіваються, що податкова не дізнається, але для цього буде конкретний інструмент. І якщо людина не скористалася податковою амністією, будуть податкові нарахування за повною ставкою, штрафні санкції та навіть кримінальну справу. А якщо скористатися, можна знизити податкову ставку, уникнути штрафних санкцій і потенційних кримінальних проваджень", — сказала вона.

Читайте також: Безготівкові розрахунки зручні й можуть вивести економіку з тіні - економіст

Нагадаємо, 15 червня 2021 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет.

Згідно зі змінами, всі громадяни, які мають активи, з яких не були сплачені або сплачені в повному обсязі податки, можуть подати до податкових органів одноразову декларацію.