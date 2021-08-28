Це дієвий інструмент — "слуга народу" про накопичувальну пенсію Марина Бардіна прокоментувала заяву міністра фінансів про пенсії

21:36, Сьогодні

Заява міністра фінансів Сергія Марченка про те, що українцям варто самостійно збирати собі на пенсію, прокоментувала депутатка від партії "Слуга народу" Марина Бардіна в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Це у нас пішла інформаційна маніпуляція з цими 40 роками, про які говорив Марченко. Марченко чітко заявив, що він як 40-річний чоловік вже сьогодні турбується за свою пенсію і готовий звернутися до накопичувальної системи, щоб на пенсії не мати той пенсійний мінімум, який сьогодні у нас є, а мати більше грошей. Сьогодні в Україні працює два рівні системи. Мене ця заява змусила задуматися як молоду людину, ровесницю незалежності України: а що буде зі мною в 60 років? До цього я бачила, як живе моя бабуся, і усвідомлювала на цьому рівні, але про те, щоб зараз збирати для себе — про це я не думала. Коли ми говоримо про солідарну систему, вона нікуди не дівається. Але ми бачимо, що кількість людей старшого покоління постійно збільшується, а молодь народжує все менше і менше. І у нас виходить так, що ми сьогодні, сплачуючи ЄСВ, перерозподіляємо ці гроші на пенсії, і система працює так: віддав гроші — розподілили — вичерпано, дефіцит", — сказала вона.

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Бардіна розповіла, чим хороша накопичувальна пенсійна система.

"Щодо накопичувальної системи — добровільно, обов'язкова накопичувальна система до України ще не дійшла, хоч багато політиків говорили про неї як про необхідний інструмент. Це дійсно дієвий інструмент, коли працююча людина і роботодавець зможуть перераховувати гроші на індивідуальний накопичувальний рахунок. За кожною людиною буде закріплений такий рахунок, і ці гроші не будуть розподілятися на всіх громадян, а йтимуть на конкретні рахунки", — сказала вона.

Нагадаємо, глава Мінфіну Сергій Марченко написав у Facebook, що людям, яким сьогодні менше ніж 40 років, треба відкладати самостійно на власну пенсію в рамках накопичувальної пенсійної системи. Мовляв, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів — рости. Тому солідарна система в певний момент не впорається — не вистачить коштів.

Зараз фахівці Мінфіну шукають гроші, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Обговорюють варіант, коли 1% будуть брати з єдиного соцвнеску, і ще 1% — з прямої бюджетної програми.