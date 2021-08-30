Гройсман: Гроші МВФ треба не заховати, а використати на потреби громадян та на економіку

Політик нагадав про важливість соціального захисту українців

Юрій
Чумак

Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман наполягає на прозорому розподіленні 2,7 млрд доларів, отриманих у межах спеціальної ініціативи Міжнародного валютного фонду, і вважає ключовими напрямками такого розподілення програму субсидій, індексацію пенсій і мінімальної зарплати, а також фінансову підтримку бізнесу.

"Було б справедливо направити гроші на два напрямки – підтримка людей і розвиток економіки. Хто постраждав від пандемії? Підприємства і підприємці. Питання соціального захисту – питання номер один", - наголосив Гройсман в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він навів статистику, за якою ціни в Україні підскочили на третину, тож індексація мінімальної зарплати – дуже на часі.

"Близько 30 млрд грн не вистачає на субсидії", – зазначив політик.

Читайте також: Гройсман: Приєднання України до Євросоюзу – це питання готовності жити за критеріями ЄС

Він нагадав, що кількість субсидіантів знизилася в 2,5 рази, а ціни на газ лише зростатимуть, і платити доведеться всім. 

"Треба зробити індексацію пенсій, підтримати підприємців – особливо малих і мікро. Проблема лише в тому, що в Кабміну немає жодної економічної стратегії. Всі у світі знижують податки, а що "викидає" чинний уряд? Особливо проект закону №5600 (про перегляд ставок податкових зборів). Некомпетентний уряд не може фахово підійти до вирішення питань", - сказав Гройсман.

На його думку, чинний Кабінет міністрів провалив основні свої завдання – передусім щодо вакцинації, підготовки до нової хвилі COVID-19. І зараз є ризик того, що левову частку грошей від МВФ можуть так само "приховати".

"Уряд має вийти і сказати: ми отримали 73 млрд подарунок. То ось – 30 млрд на субсидії, на індексації – стільки, під нульове кредитування бізнесу – стільки. Я б так зробив. Уряд має так і поступити. А не забрати 60 млрд кудись, а крихти віддати людям", - наголосив політик.

Нагадаємо, МВФ 2 серпня затвердив розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) на підтримку світової економіки на суму 650 млрд доларів. Україна в рамках цієї програми отримала транш у 2,7 млрд доларів. Його повертати не потрібно, адже це спільне рішення для боротьби з наслідками пандемії у всьому світі, пише BBC.

Очікується, що розподіл СПЗ допоможе державам-членам "задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки".

Загальний розподіл СПЗ набув чинності 23 серпня, цього дня нові СПЗ перевели країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у Фонді.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Україна використає 2,7 млрд доларів від МВФ, щоб стимулювати економічний розвиток у середній та довгостроковій перспективі. На поточне споживання ці гроші не витрачатимуть.

Популярні новини