Піскун про транзит російського газу: ми підписали договір, не дуже вигідний Україні В цій угоді були "кровно зацікавлені росіяни та європейці", зазначив ексгенпрокурор

18:26, Сьогодні

Договір про продовження транзиту російського газу через Україну, підписаний у 2019 році, невигідний українській стороні, оскільки передбачає надто малі обсяги прокачування газу.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун, коментуючи добудову Росією газогону "Північний потік-2".

"Пам'ятаєте, ми різко підписали в Парижі у 2019 році договір про постачання російського газу через систему газопроводу України до Європи? Якщо ми його різко підписали, це було вигідно Росії, Європі, Україні. Але обсяги, які ми підписали, для нас були не дуже вигідні, тому що були маленькі. А чому ми у 2019 році не підняли питання: ви ж будуєте "Північний потік"! Ми що, не знали, що буде будуватися? Знали. Нам не потрібно було підписувати той договір, не знаю, на кого сподівалися, на господа Бога? Треба було внизу дописати, що ми не будемо підписувати цей транзит, поки в договорі не буде сказано, що наступного року транзит буде 60 млрд кубів. Крапка", - заявив ексгенпрокурор.

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За словами Піскуна, в цій угоді були кровно зацікавлені росіяни та європейці, а українська сторона не додумалася поставити умову в договір.

"Уявіть собі, якби вони тоді нам відмовили, ми б сказали, що вони потурають Росії щодо "Північного потоку-2", - зазначив він.

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Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати", пише DW.

Нагадаємо, Україна і Росія 30 грудня 2019 року підписали договір про продовження на 5 років транзиту газу через українську ГТС. Згідно з документом, Росія зобов'язалася прокачати через Україну до Європи 65 млрд кубометрів газу у 2020 році й по 40 млрд кубометрів на рік у наступні чотири роки.