Україна могла постачати зброю США, якби не саботаж міністерств - експерт "Є окремі види озброєння, які цікаві на сьогодні США", - сказав Мусієнко

15:51, Сьогодні

Україна могла б експортувати зброю до США, якби не саботаж трьох міністерств.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

«Ми могли б бути дуже серйозним експортером, навіть до США. Є окремі види озброєння, які цікаві на сьогодні не тільки Латинській Америці або країнам Азії, а й Сполученим Штатам. Ми, на превеликий жаль, втрачаємо позиції за роки. Зараз такі країни, як Південна Корея, Індонезія, Філіппіни дуже сильно перехоплюють ініціативу. Вони будують підприємства, причому їх особливість у тому, що вони будують з нуля. У нас є база, вона руйнується, а вони будують з нуля. І, наприклад, ринок патронів для різних видів озброєння вони освоїли, Індонезія вже експортує. Я мовчу вже про Південну Корею, яка продає дуже багато видів зброї, плюс артилерійські снаряди, лінії для виробництва. У нас на київському заводі стоїть лінія для виробництва боєприпасів, 155 мм», - заявив Мусієнко.

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«До речі, недооцінений азійський ринок у контексті розвитку військово-технічного співробітництва, з ними іноді буває легше, ніж з американцями та європейцями. Тут теж потрібно працювати. Просто йде відкритий саботаж на рівні трьох міністерств: Мінстратегпром, Міноборони, Мінекономіки - які просто повинні зібратися і вирішити проблему із запуском електронного реєстру тих, хто надає послуги з продажу та ремонту зброї, щоб зробити процес прозорим. Поставте завдання, правильних людей - ситуація вирішиться за місяць. А у нас так: йде боротьба за реєстр, за держпідприємство, яке вестиме цей реєстр», - додав експерт.

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У США триває візит української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

31 серпня в Пентагоні глава Міністерства оборони України Андрій Таран і міністр оборони США Ллойд Остін підписали рамкову угоду про стратегічні принципи оборонного партнерства.

Рамкова угода визначає амбітні цілі партнерства двох країн у сфері оборони до кінця 2026 року. Вона стосується реформ в секторі оборони України відповідно до принципів і стандартів НАТО, збільшення прозорості українських оборонних закупівель, реформ корпоративного управління і розвитку довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки й технологій.

Раніше в ефірі марафону «Американський прийом» на телеканалі «Україна 24» російський політик і громадський діяч Марк Фейгін заявив, що Росія програла в питанні Донбасу у зв'язку з візитом президента України Володимира Зеленського до США, тому що Джо Байден не стане вимагати від Києва виконання Мінських угод на умовах Москви:

«У Росії уважно стежать за візитом Зеленського до США. Перші коментарі щодо зустрічей Зеленського насамперед з міністром оборони США Ллойдом не тішать Кремль. Тому що абсолютно зрозуміло - Москва не розраховувала, що ще до зустрічі з Байденом звучатимуть досить прямолінійні заяви з боку оборонного відомства про підтримку України. Поки рано говорити, треба до вечора почекати, коли почнеться зустріч Зеленського з Байденом. Безумовно, нічого, щоб насторожувало Київ, не буде. Вашингтон зараз не піде на те, щоб, перебуваючи під градом критики, наприклад, просувати виконання Мінських угод в інтерпретації Москви».