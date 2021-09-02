Податкова амністія: у Зеленського пояснили, кого вона торкнеться Олег Устенко розповів, кому потрібно подавати добровільну декларацію

16:32, Сьогодні

Податкова амністія стосується передусім не середньостатистичних українців, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Той, хто намагався зберігати свої гроші впродовж останніх 30 років під матрацом, може точно не хвилюватися. Амністія капіталу — це для тих, хто накопичив значні кошти. Мова не про квартиру, дачу, машину. Йдеться про те, що ти можеш купити яхту або дорогий літак або автомобіль за півмільйона доларів, і при цьому не можеш показати, що ти їх офіційно заробив. Що значить офіційно — це значить, що ти платив податки", — сказав він.

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Устенко пояснив, чому для податкової амністії знижені ставки.

"Якщо ми говоримо про соціальну справедливість, то вона полягає в тому, що зараз ми всі платимо 18% податок з нашого доходу. У даному випадку йдеться про історичну — тобто були накопичені кошти. Тут може виникнути питання, чому встановлена на це 9% ставка. Було прийнято таке компромісне рішення. 9% буде на гроші, які зберігаються готівкою. Але це не "під матрацом", а, наприклад, ви зберігаєте гроші в банку на Кіпрі або в офшорах, і хочете їх задекларувати та перенести в нормальну економіку, щоб їх потім можна було використовувати вільно, робити інвестиції, в тому числі в нашу економіку", — сказав він.

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Зазначимо, в українців є рік, щоб задекларувати свої доходи й надалі вільно їх використовувати. Надалі буде складніше розміщувати готівку в банках або придбати власність, не маючи офіційного доходу. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Він нагадав, що з 1 вересня починається кампанія з добровільного декларування. Також Мінфін закликав українців платити податки, адже це гроші для виплат пенсіонерам.

15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет.

Згідно зі змінами, всі громадяни, які мають активи, з яких не були сплачені або сплачені в неповному обсязі податки, можуть подати до податкових органів одноразову декларацію.