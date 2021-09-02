Будуть виділені істотні суми: "слуга народу" розповіла про пріоритети бюджету Галина Янченко розповіла, на які статті бюджету закладено більше грошей

20:28, Сьогодні

Про кошти у бюджеті на 2022 рік у порівнянні з 2021 роком розповіла у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко.

"Ми плануємо отримати перший драфт бюджету до середини вересня. Але як безпека, так і медицина залишаються серед пріоритетних стратегічних напрямків, які будуть показані в бюджеті. На оборонку ми фактично продовжуємо збільшувати бюджет. Ми говоримо не лише про Міноборони, армію, але важливо також забезпечувати фінансово МВС. Тому що там є Нацгвардія, яка охороняє безпеку як на сході України, так і в містах. Тому я знаю, що на оборонку будуть виділені достатньо суттєві суми", — сказала вона.

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Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, над бюджетом вже працюють в уряді, а кошти розподілятимуть як зазвичай - на важливі для країни напрямки.

"Вже незабаром уряд затвердить і передасть проєкт бюджету на 2022 рік. Так само як і минулого року, все подамо вчасно. І так само будемо робити ставку на освіту, медицину, соцпрограми, армію, економічні програми та інші важливі напрямки", — сказав прем'єр.