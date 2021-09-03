В Україні прогнозують дефіцит картоплі — названі причини Фермерам доводиться опускати ціни, щоб збути урожай

11:44, Сьогодні

Дефіциту картоплі не уникнути, в хід підуть навіть кормові сорти. Про причини повідомили у програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Через літні зливи частина врожаю почала згнивати просто в землі, зазначають аналітики платформи EastFruit. Тож зберігати викопану картоплю тривалий час не можна. Аби збути її, фермери з південних регіонів змушені опускати оптові ціни. Нині кіло продають, від 2 до 4 гривень. Однак, є надія на кращий врожай — з північних областей. Опісля стане зрозуміло, чи вистачить на зиму української картоплі, чи доведеться завозити імпортну. Ситуація може потягнути за собою зростання цін в торговельних мережах, прогнозують експерти.

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Раніше заступниця директора Інституту аграрної економіки Ольга Ходаківська прокоментувала ситуацію з врожаєм картоплі, на яку скаржилися фермери з південних областей.

"Ми бачимо, що південь України не звик працювати в умовах надмірного зволоження, коли велика кількість опадів. Херсонщина на сьогодні б'є на сполох, тому що якість картоплі дуже незадовільна. Але на Поліссі якраз сприятливі умови, і сьогодні ті, хто займаються вирощуванням картоплі — це Житомирська, Київська, Чернігівська область, — навпаки, кажуть, що з урожаєм картоплі у них все буде добре", — сказала вона.