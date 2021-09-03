Буде велика газова війна з Росією — політолог розповів деталі Віктор Таран розповів, як поводитиметься Росія з транзитом газу

18:56, Сьогодні

Росія ухилятиметься від будь-якого контракту з Україною щодо транзиту газу — про це заявив в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Віктор Таран.

"Пам'ятаєте, що було в серпні, буквально місяць назад? Ми ж все бачили. Раптово почали ламатися газотранспортні потужності "Газпрому" в Росії. Ось просто почали ламатися. І вони перестали прокачувати через Україну газ, а скористалися іншими маневровими станціями. І, до речі, ціна на газ якраз підскочила. Зараз вона стабілізувалася, інакше нам буде дуже складно пройти зиму. Але що насправді сталося? Росія на тлі заяв про можливі нові санкції проти "Північного потоку-2", на тлі рішення німецького суду про те, що "Північний потік-2" потрапляє під Третій енергетичний пакет Європейського Союзу, — ось на тлі цього у росіян почало все "ламатися". І Європа відразу "ой, давайте ми все відмотаємо, і все буде добре". Ось буде те ж саме", — сказав він.

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Експерт пояснив, як діятиме Росія.

"Як тільки запуститься" Північний потік-2 "і на 50 млрд кубів буде поставляти, то потім буде однаково, чи є контракт на 10 років (з Україною — ред.). Вони знову щами заллють проводку або ведмеді на станцію забіжать і все поламають, і вони скажуть європейцям рівно 31 грудня: "Або ми обсяг українського газу — ви ж його купили — подамо через інші мережі, або ніяк". Німецькі бюргери скажуть Зеленському: "Вибачте, так вийшло". І Україна нічого не отримає. На нас чекає у 2024-2025 році, якраз грудень-січень, велика газова війна з Росією. Єдиний гарант — це недопущення запуску "Північного потоку-2", — сказав він.

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Раніше глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що Україна отримала гарантії США про санкції, якщо Росія буде використовувати газопровід "Північний потік-2" як геополітичну зброю.

Нагадаємо, Росія завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для доставки газу в Європу в обхід України. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні. Про це Зеленський повідомив після переговорів під час виходу до преси.