Податкова амністія: "слуга народу" розповіла, кому варто нею скористатися Депутатка Вікторія Кінзбурська пояснила, кого стосується закон про декларування

17:10, Сьогодні

Про те, чи стосується податкова амністія людей, які накопичили готівку, і заробітчан, які заробили за межами України, розповіла у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" нардепка від фракції "Слуга народу" Вікторія Кінзбурська.

"У самій назві закону є слово "добровільно". Я б рекомендувала людям це робити. Сплатити податок за ставкою 5%, а не 19,5%, як у нас зараз є податок на прибуток – це як подарунок навіть. Взагалі, коли гроші лежать під матрацом – це не дуже добра історія ні для економіки України, ні для людей взагалі", — зазначила вона.

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За словами депутатки, багато людей не можуть пояснити, звідки у них накопичення.

"Так, податкова амністія стосується (людей, які накопичили готівку, і заробітчан, які заробили за межами України – ред.), тому що в нас дуже поширені випадки, коли люди отримують зарплатню в конвертах, коли ми навіть не можемо уявити, скільки кешу в нас на руках. Якщо в людини є гроші, і вона не може пояснити, де вона їх взяла, якщо з них не сплачувались податки, то цей закон на неї розповсюджується. Це добра історія", — сказала вона.

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Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №5153 про детінізацію доходів. Документ передбачає проведення одноразового спеціального добровільного декларування активів фізичних осіб у період з 1 липня 2021-го по 1 липня 2022 року.

Автор ініціативи, глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявляв, що законопроєкт необхідний для простих громадян, які за 30 років накопичили певні кошти, ухиляючись від оподаткування.