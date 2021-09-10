Євро дешевшає: українцям дали пораду, в якій валюті зберігати заощадження Європейська валюта більше, ніж за тиждень, втратила 50 копійок

14:33, Сьогодні

В Україні курс євро знижується відносно гривні через надходження в країну великих обсягів валюти.

Як повідомляється в сюжеті програми "Економіка" на телеканалі "Україна 24", попри стрімке подорожчання наприкінці літа, євро більше, ніж за тиждень, втратив 50 копійок. Нині за євро в обмінниках просять в середньому 31,53 грн. Падіння курсу відбувається через надлишок валюти, яка надходить нині від виручки аграріїв та металургів. Аналогічна ситуація і з доларом.

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Інвестиційний банкір Тарас Козак розповів, що до кінця року суттєвої девальвації гривні не очікується, і дав пораду, в якій валюті тримати заощадження.

"Я думаю, що якщо вам потрібна валюта для того, щоб купити якісь товари, які прив'язані до ціни в валюті, наприклад автівка, тоді варто купити цієї валюти. Якщо ні, то краще тримати більшу частину своїх коштів у гривнях. Не тримати під матрацом звісно, а в якихось фінансових інструментах чи на депозитах для того, щоб не падала купівельна спроможність цієї валюти", - пояснив інвестиційний банкір.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що курс долара до кінця 2021 року коливатиметься в діапазоні 27-27,5 грн.

Своєю чергою заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на курс долара в Україні впливають чотири фактори.

"Сьогодні ми спостерігаємо цілу низку факторів, які позитивно впливають на посилення курсу української гривні. Це передусім зростання цін на сировинних ринках, з одного боку. Хоча, з іншого боку, треба говорити про те, що в нас збільшується імпортна складова… Другий фактор, чому гривня посилюється – це продаж українцями долара. Сумарно з початку року було продано більше ніж на мільярд доларів. Третій фактор – це нерезиденти, попит на внутрішні облігації державної позики… Є ще четвертий фактор - ситуативний, коли гривня, наприклад, на початку травня значно посилювалась, тому що сплачували податки, продавали експортери долар, чи, наприклад, закінчився період виплати дивідендів українськими компаніями, власниками яких є закордонні материнські компанії", - розповів Фурман.