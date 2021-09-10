Українська економіка загартувалася через кризи й відновлюється - Милованов Тимофій Милованов вважає, що українська економіка набула здатність адаптуватися до поганих умов

20:20, Вчора

Економіка України знаходиться в стані відновлення, оскільки через кризи набула здатність адаптуватися. Про це під час форуму YES Brainstorming, який транслювався на каналі "Україна 24", заявив колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

"Економіка в стані відновлення. Торік економіка впала, але менше, ніж у сусідів, тобто ми краще пройшли ту кризу, яка була. Через те, що в Україні було три сильні кризи, після яких країни зазвичай стають банкрутами - це початок 90-х, 2008-2009 роки й 2014 рік - економіка стала здатною адаптуватися, розраховувати на себе, перебудовуватися. На практиці це означає, що люди швидко приймають рішення, знаходять нові форми роботи та взаємодії", - сказав економіст.

Висловлюючи жаль про велику кількість криз, Милованов вважає, що економіка України "загартувалася".

"На жаль, у нас стільки криз, що економіка загартована. Зараз відбувається процес відновлення, і важливо підтримувати економіку для того, щоб цей процес був кращий, ніж у сусідів", - сказав ексміністр.

Читайте також: У НБУ заявили про закінчення кризи — "слуга народу" назвав ознаки

Водночас на думку економіста Андрія Новака, Україна допустила помилку, не знизивши облікову ставку під час коронакризи, хоча багато країн обнулили її, щоб допомогти бізнесу пережити важкі часи.

Ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко прогнозує, що світові загрожує масштабна економічна криза, яка може мати тяжкі наслідки для України. "Ми наближаємося до нової світової економічної кризи. Аналіз центральної розвідки США 10 викликів, які бачить світ, показав, що один з них - можлива фінансова криза. Бреттон-Вудська система, коли долар був введений як світова валюта, дала можливість Федеральній резервній системі друкувати долари, за які США можуть отримувати корисні копалини, продукти виробництва, робочу силу. США перш за все турбуються про себе, але насувається глобальна криза в чому? Уперше за 50 років кількість середнього класу у світі та в США зменшується, а це зменшується база для демократії. Третій світ заборгував 150 трлн", - розповів Смешко в ефірі "Україна 24".