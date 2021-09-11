Конгрес США ініціює нові санкції проти "Північного потоку-2" - Вітренко Під санкціями може опинитися швейцарська компанія-оператор газопроводу

13:45, Сьогодні

Конгрес США наполягатиме на санкціях проти оператора російського газопроводу "Північний потік-2". У конгресменів є розуміння, що "Північний потік-2" - зброя Росії.

Про це під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Поки ні в кого немає розуміння, за яких умов виконавча влада США запровадить дієві санкції, наприклад, проти оператора цього газопроводу. Це компанія, яка формально є швейцарською, але реально це на 100% компанія "Газпрому". Але при цьому є розуміння, що законодавча гілка влади, Конгрес вже цієї осені наполягатиме на тому, щоб адміністрація все-таки забрала виняток для цієї компанії в рамках тих санкцій, які Конгрес вже сказав накласти. Мало того, якщо цього не зробить американська адміністрація, є велика ймовірність того, що американський Конгрес прийме або нові санкції, або навіть прибере законодавчу можливість для адміністрації робити будь-які винятки з міркувань національної безпеки щодо цього проєкту", - заявив глава "Нафтогазу".

Читайте також: Вітренко про транзит газу через Україну: з боку Путіна відбулася маніпуляція

За словами Вітренка, конгресмени, з якими він зустрічався під час візиту у США, "вже переконані в тому, що це фактично зброя Кремля проти України та Європи, і тому дієві санкції повинні бути застосовані вже зараз".

YES Brainstorming організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука.

Нагадаємо, Росія в обхід України завершує будівництво газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу до Європи. Президент США Джо Байден на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 1 вересня гарантував введення санкцій проти "Північного потоку-2" в разі виникнення енергетичної загрози Україні.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану та екологічних характеристик українського маршруту.