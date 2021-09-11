Заступник міністра про економіку України: як не дивно, ситуація дуже хороша У світі тримаються високі ціни на українську продукцію, зазначив Тарас Качка

16:58, Сьогодні

В економіці України сьогодні складається оптимістична картина - зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний.

Про це під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", повідомив заступник глави Мінекономіки Тарас Качка.

"В українській економіці все принаймні непогано. У нас є оптимістична картина з точки зору розвитку торгівлі, на сьогодні ми не впали у порівнянні з 2019-2020 роками. Цього року в нас є зростання експорту з ключовими торговими партнерами на вагомі цифри. Відновилася торгівля з ЄС, продовжує зростати експорт до Китаю. Цього року на нас чекає великий експорт зернових, тому що урожай великий і високі ціни, високі ціни тримаються і на металургію. Очевидно, що в наших доходах, в макрофінансовій стабільності ситуація дуже добра. Але куди далі піде ця ситуація, куди зароблені гроші будуть інвестовані, в новий бізнес чи в споживання - впливає ситуація з реформами", - розповів заступник міністра.

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Як пояснив Качка, макрофінансова стабільність проявляється в тому, що "у нас тиску на валюту немає".

"Курс досить стабільний, навіть зміцнюється, і це питання не тільки торгівлі. В цілому, як не дивно, в Україні ситуація з економікою дуже хороша. Єдиний фінансовий момент, який нам важливо правильно налаштувати, це обслуговування зовнішнього боргу. Цей борг вже розписаний на майбутні роки, і нам треба забезпечити співпрацю з МВФ, щоб була довіра на фінансових ринках", - сказав чиновник.

Нагадаємо, що в Україні курс долара і євро знизився відносно гривні через надходження в країну великих обсягів валюти.

Інвестиційний банкір Тарас Козак розповів, що до кінця року істотної девальвації гривні не очікується, і дав пораду, в якій валюті тримати заощадження.

"Я думаю, що якщо вам потрібна валюта для того, щоб купити якісь товари, які прив'язані до ціни у валюті, наприклад, автівка, тоді варто купити цю валюту. Якщо ні, то краще тримати більшу частину своїх коштів у гривнях. Не тримати під матрацом, звісно, а в якихось фінансових інструментах чи на депозитах для того, щоб не падала купівельна спроможність цієї валюти", - пояснив інвестиційний банкір.