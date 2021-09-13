Економічна політика в Україні провалена - Ляшко "В Україні немає стабільності, прогнозованості і передбачуваності", - зазначив політик

22:07, Сьогодні

В Україні немає ніякої бюджетної і взагалі економічної політики, вона провалена.

Про це в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24» заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

«У Європі на 7 років складають бюджет. І взагалі це правильно, це називається прогнозованість. На превеликий жаль це те, чого немає в Україні – стабільності, прогнозованості і передбачуваності. Це те, від чого страждають люди, які не знають, що буде завтра, і інвестори, які беруть кредити, а потім тут міняють кредитні правила, і люди влітають в хорошу копієчку. А потім прем’єр дає доручення – знайти підприємства, де будуть 500 людей працювати. Де ви знайдете ці підприємства, якщо вся ваша політика спрямована на те, щоб знищити ці підприємства, зокрема через підвищення податків», - заявив політик.

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«Що стосується бюджетної політики, взагалі економічної політики – це повний провал. Немає в Україні ніякої ні економічної, ні бюджетної політики. Бюджетна політика полягає в тому, щоб у когось забрати і поділити. При цьому себе не забути на відкатах та хабарях. А економічна політика полягає в тому, щоб продовжувати торгувати сировиною. На словах розповідають про економічне зростання, а на ділі роблять усе, щоб цього економічного зростання не було, щоб Україна і далі була сировинною колонією, бідною і залежною», - додав Ляшко.

Раніше заступник глави Міністерства економіки Тарас Качка в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що в економіці України складається оптимістична ситуація - зовнішня торгівля зростає, курс гривні стабільний.

Під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", шведський економіст і дипломат Андерс Ослунд заявив, що коронавірус не спричинив значного падіння економіки України, хоча й стрімке зростання їй теж не світить:

"Минулого року був вплив через те, що економіка зупинилася навесні, цього року практично ні. Перша причина - тут мало туризму, і галузь мало втратила через те, що вони не приїдуть, а також українці мало виїжджали за кордон. І друга причина в тому, що українська економіка - це в основному сталь і сільське господарство, і COVID-19 мало впливає на виробництво в цих галузях. Водночас там зараз чудові ціни, ніколи ціни українського експорту не виглядали так добре".