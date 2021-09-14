Влада вкрала мінімум 1 тис. гривень у кожного пенсіонера - Ляшко "З копійчаною зарплатою українцям відкладати нічого" — розкритикував політик реформування пенсійної системи

00:04, Сьогодні

Оскільки в Україні перенесли індексацію пенсій з березня на грудень, кожен пенсіонер втратив мінімум 1 тис.гривень. Про це в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Те, що зараз розповідають про підвищення пенсій — це не підвищення, а подачки. Реальне підвищення можливе тільки, коли буде зовсім інша українська економіка. Вони розповідають про те, що 40-річні отримуватимуть Європейські пенсії? 40-річні отримають дулю з маком з їх (влади — ред.) економічною політикою. Тому що коли говорять про накопичувальну систему... вона тому і називається накопичувальної, щоб людина могла накопичувати. Коли переважна більшість людей працюють або нелегально, або отримують копійчану зарплату, що вони накопичать? Їм сьогодні жити потрібно, шматок хліба купити, який коштує сьогодні 20 грн", - заявив Ляшко.

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Політик зазначив, що 4 роки тому він проголосував за закон про індексацію. За його словами, не було необхідності приймати якісь нові зміни.

"Влада хвалиться, що прийняла зміни, щоб з 1 березня індексувати пенсії. Так у 2017 році я якраз голосував за цей закон про індексацію. І не треба було ніяких змін, урядовою постановою індексували б з 1 березня, якби хотіли. А так... нічого не робили, кілька місяців індексації вкрали у людей, мінімум по тисячі гривень у кожного пенсіонера. Обіцяли з 1 липня додати пенсіонерам по 500 грн. Де обіцяні добавки? Тепер перенесли на грудень", - додав політик.

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Раніше в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що українці повинні вже сьогодні самі піклуватися про свою старість і збирати гроші, не розраховуючи на пенсію від держави:

"Людина, яка не хоче сама себе обманювати, за ці 30 років зрозуміла, що треба розраховувати на себе. Так само держава Україна повинна розраховувати на себе. Для кожної людини та сім'ї бажано, щоб держава стала кращою, бажано, щоб пенсійна реформа була зроблена. І з часом це буде зроблено. Але через демографічну проблему це не буде зроблено за рік або два — це буде за багато років. Тому кожна людина повинна розраховувати на себе і відкладати та зберігати хоча б 3-5%", — заявив Милованов.

Крім того, за словами колишнього міністра соціальної політики Андрія Реви в ефірі телеканалу "Україна 24", ситуація з пенсіями не покращиться, поки люди, які працюють в тіні, не вийдуть з цієї тіні. Він також наголосив, що введення накопичувальної пенсійної системи не врятує ситуацію: "Якщо ви будете працювати в тіні, то не зможете вийти на пенсію в 60 років, але якщо ви вийдете з тіні, у вас буде професійний стаж, то тоді зможете вийти на пенсію в 60 років. І це справедливо. Пенсії — це ваша страховка".