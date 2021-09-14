Ціна на газ в Україні значно нижча, ніж у країнах Європи чи Азії - експерт "Подорожчання газу у світі обов'язково стосуватиметься й України, яка утримує ціну за рахунок запасів", - заявив Кобаль

18:54, Сьогодні

У світі спостерігається тенденція зростання ціни на газ. Як світова тенденція подорожчання блакитного палива позначиться на збільшенні його ціни в Україні, в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів директор консалтингової компанії Геннадій Кобаль.

"Ця історія нас торкнеться. Ми учасники цього процесу. Але треба зазначити, що йдеться не тільки про Європу, "Газпром" або Україну. Зараз така глобальна світова тенденція до зростання ціни на газ і взагалі на всі ресурси, на газ особливо. Європа не є чимось особливим. Зараз основним споживачем газу і покупцем є Азія, на яку припадає три чверті всієї торгівлі. Тому Європа як частина газового ринку повинна підіймати ціни, якщо вона хоче отримати свою частку ресурсу, через те, що вона учасник цього процесу. Україна як частина європейського газового ринку з недавніх часів також зараз утримує досить високі ціни на газ. Але треба сказати, що у нас ситуація трошки краща. У нас залишився з минулого року газ у підземних сховищах, у нас є власний видобуток газу, і це нам трохи полегшує ситуацію. У нас населення купує газ по 8 грн, коли на ринку він сьогодні коштує 24 грн", – повідомив Кобаль.

До слова, глава уряду України Денис Шмигаль заявив, що в Україні ціна на газ поки змінюватися не буде. За його словами, згідно з підписаним річним контрактом, тариф залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. "Ціна газу зафіксована річним контрактом "Нафтогазу" на рівні 7,96 грн. Цей контракт діє до 1 травня наступного року", – зазначив Шмигаль під час пресконференції у вівторок, 14 вересня.

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Що стосується запасів газу в Україні, нагадаємо, що в підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено понад 18 млрд кубометрів газу. За словами глави НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, цього достатньо на опалювальний сезон, попри зростання цін на блакитне паливо:

"Ми зараз наближаємося до рівня приблизно 19 млрд кубометрів газу в наших сховищах, можливо, буде навіть більше. Ми вже перевищили план, який нам встановив уряд, який сказав, що має бути 17 млрд до початку опалювального сезону. Дійсно, зараз ми імпортуємо газ за дуже високою ціною, але енергетична безпека країни для нас є пріоритетом і, попри високі ціни, імпортуємо газ в Україну".