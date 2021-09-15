"Слуга народу" назвала стратегічні напрямки в проєкті бюджету-2022 "Це однозначно підвищення зарплат медикам, про це йдеться в указі президента", - зазначила Кравчук

13:46, Сьогодні

Стратегічними напрямками в проєкті державного бюджету на 2022 рік є підвищення зарплатні лікарям та вчителям.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявила народна депутатка з фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Бюджет сьогодні буде зареєстрований у Верховній Раді. Про пріоритетні параметри ми зможемо говорити після цього, але ми вже розуміємо, які стратегічні напрямки на наступний рік. Це однозначно підвищення зарплат медикам, про це йдеться в указі президента. Наскільки я знаю, це буде суттєве підвищення фінансування НСЗУ, яка фінансує пакети, через які потім виплачується зарплата. Також буде зростання зарплат вчителів», - заявила нардепка.

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«З приводу енергетики, цін на газ для приватних споживачів фіксована ціна – 7,96 грн за кубометр. Це річний тариф. Ми прийняли такі нормативні акти, що всі клієнти, не лише «Нафтогазу», автоматично підписані на цей тариф», - додала Кравчук.

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Уряд вчасно подасть проєкт бюджету на 2022 (до 15 вересня), пообіцяв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Як буде формуватися бюджет, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" головний експерт Національного банку, економіст-міжнародник Андрій Блінов:

"Поточного року бюджетний процес особливий. Давайте не забувати, що прийнято бюджетну резолюцію на три роки, і фактично буде розглядатися бюджет не тільки на 2022 рік, а й на 2022-2024 роки. Є пріоритет 2022 року з точки зору поточних витрат, але так звані інвестиційні витрати — якщо ми будемо планувати, наприклад, побудувати державний завод, державні авіакомпанії, проводити приватизацію тощо — ці речі плануються на 3-річний період. Це дійсно серйозний виклик для Міністерства фінансів, тому що потрібно прораховувати й макроекономічні показники, і все це закладати".